Fabio Fognini choc a Wimbledon/ Video “Maledetti inglesi, scoppiasse una bomba”

Fabio Fognini perde contro Tennys Sandgren a Wimbledon e si infuria lasciandosi andare ad una frase choc. L’imprecazione pronunciata nel corso del match contro il tennista statunitense potrebbe costargli ora una multa salata. L’italiano era sotto di due set quando, frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati (il 14), ha sbottato. «Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo». Per ora l’organizzazione dei Championships non ha preso una posizione ufficiale, evitando ogni commento. Ma la frase anti-Wimbledon comunque è stata immortalata dalle telecamere, quindi ha fatto subito il giro di siti e social. Su quell’affermazione è tornato poi lo stesso Fognini nella conferenza stampa post-partita. «In campo un’agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui».

FABIO FOGNINI, FRASI CHOC ANTI WIMBLEDON

Fabio Fognini è stato eliminato al terzo turno del torneo di Wimbledon, ma la sconfitta di oggi è forse il male minore, visto che nel corso del match ha detto una frase che ha suscitato grandi polemiche. Il vincitore del torneo di Montecarlo in avvio di secondo set si è arrabbiato quando non ha potuto chiamare il “falco” (il VAR del tennis). E quindi si è lamentato per essere sul campo numero 14, la periferia di Wimbledon. Fognini ha cominciato un monologo breve, ma che è stato ripreso, infatti l’audio è stato udibile e il giornalista Ben Rothenberg del New York Times ha pubblicato il video dello sfogo esagerato con relativa traduzione. «È giusto giocare qui? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti, guarda. Scoppiasse una bomba su questo circolo. Una bomba deve scoppiare qua». Parole pesanti che hanno suscitato l’indignazione social. C’è chi ha scritto che non si scherza su bombe e attentati, chi ha pubblicato foto dell’All England Club devastato dalle bombe nella Seconda Guerra MOndiale. Poi sono arrivate le scuse.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14. “A bomb should explode here.” pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019





