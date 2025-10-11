Fabio Fognini e Giada Lini attesi al varco dalla giuria dopo un inizio in salita a Ballando con le Stelle: i fan credono nella coppia ma...

Fabio Fognini e Giada Lini, Ballando con le Stelle non è uno scherzo: inizio faticoso per la coppia

Uno come Fabio Fognini non è certo abituato a navigare nei bassifondi della classifica. E, benché non sia un ballerino e la danza non gli appartenga per dote naturale, da buon sportivo non intende “soccombere” senza combattere. La sua avventura a Ballando con le Stelle 2025 è cominciata in salita, proprio come aveva immaginato. O, forse, ancora di più rispetto a quanto potesse mai pensare. La settimana scorsa ce l’ha messa tutta in pista da ballo insieme alla sua insegnante Giada Lini, ma nella sua performance – seppur intensa – è mancato qualcosa.

I giudici da lui si aspettano ben altro, se il loro standard di riferimento è quando giocava è normale restare un po’ delusi. Fabio dal canto suo ammette di non essere portato per la danza, ma vuole provare a viversi al meglio quest’esperienza, accogliendo i consigli di Giada e migliorando puntata dopo puntata. Intenzioni apprezzabili ma che, come dicevamo, non bastano.

Ballando con le Stelle 2025, tensione tra Fabio Fognini e Selvaggia Lucarelli

Fabio Fognini non è mai stato abituato a restare in silenzio e, dopo aver combattuto sul campo, sta facendo la stessa cosa a Ballando con le stelle 2025 scontrandosi con Selvaggia Lucarelli che, più volte, ha sottolineato di volere qualcosa in più da un campione del suo calibro. Nonostante l’impegno, per il tennista è difficile mostrarsi disinvolto in pista e per far capire il suo stato d’animo ha lanciato la sfida alla Lucarelli. “Andiamo a giocare? Tu ti sentiresti a tuo agio?”, è stata la domanda di Fognini. “No perché non so giocare a tennis”, è stata la risposta della Lucarelli che ha permesso a Fognini di far capire come si sente quando scende in pista.

Questa sera, tra Fognini e la Lucarelli potrebbero riaccendersi le scintille. Non si sa quale ballo dovrà eseguire in coppia con Giada Lini ma la maestra, durante la settimana, l’ha messo in crisi con un movimento di bacino al punto che, tra i vari contenuti social, esausto dalla fatica, ha commentato ironicamente: “Sto cominciando ad odiarti”.