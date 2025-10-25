Fabio Fognini e Giada Lini recuperano terreno a Ballando con le Stelle 2025: il tennista ora 'sfida' Filippo Magnini in alta classifica

Fabio Fognini e Giada Lini stanno guadagnando terreno a Ballando con le Stelle: il tennista “sfida” Magnini?

Fabio Fognini e Giada Lini proseguono il loro percorso in crescendo a Ballando con le Stelle 2025. Puntata dopo puntata il tennista e la sua insegnante si stanno ritagliando uno spazio importante all’interno del programma di Milly Carlucci. La coppia, molto probabilmente, è ancora poco competitiva per i vertici della classifica, ma non va affatto sottovalutata in vista delle prossime settimane e delle sfide in pista da ballo.

Chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini/ Milly Carlucci: "L'anno prossimo invitiamo lei a 'Ballando'?"

Intanto Selvaggia Lucarelli ha incalzato a dovere il tennista, innescando indirettamente una sfida col collega Filippo Magnini che fino a pochi giorni fa sembrava almeno un passo avanti. I due sportivi, dunque, sono pronti a “sfidarsi” a distanza, con l’obiettivo di superarsi in classifica. Dopo la buonissima prova di sabato scorso, c’è grande curiosità di vedere nuovamente all’opera Fabio e Giada: riusciranno a confermarsi e a migliorare?

Fabio Fognini spiazza la giuria di Ballando: "Sei un altro!"/ Selvaggia Lucarelli punge: "Meglio di Magnini"

Fabio Fognini e Giada Lini, una nuova coreografia scoppiettante per sorprendere la giuria

L’interrogativo su Fabio Fognini e Giada Lini apre con interesse la nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025. Il tennista ha gli occhi addosso, sia da parte del pubblico e della giuria. Riuscirà davvero a inserirsi nella lotta ai vertici della classifica o i primi posti sono comunque destinati alle colleghe donne di questa edizione?

Sotto la sapiente ala di Giada Lini, Fabio è pronto a superarsi e mettersi ancora alla prova, con una nuova esibizione che si preannuncia scoppiettante. Ancora bocche cucite su ciò che il concorrente e la sua insegnante hanno preparato per questa puntata. Una cosa però è certa: allievo e maestra ce la metteranno tutta per salire ancora in classifica. La giuria li attende al varco, Selvaggia Lucarelli in primis.

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2025: "Provocazioni giuria? Non cediamo"/ "Miglioreremo"