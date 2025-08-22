La pagina ufficiale di Ballando con le stelle 2025 annuncia Fabio Fognini come concorrente: altro ‘colpaccio’ di Milly Carlucci.

Già da qualche settimana alcuni spifferi raccontavano della possibilità del suo ingresso nel cast. Ora, con l’annuncio ufficiale arrivato tramite la pagina social, non c’è alcun dubbio: Fabio Fognini concorrente a Ballando con le stelle 2025, è tutto vero! Il tennista che di recente ha annunciato il suo ritiro dopo Wimbledon farà parte del cast dello show targato Milly Carlucci al via il prossimo 27 settembre 2025.

“Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco”, questa la didascalia scelta dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle 2025 per raccontare dell’ingresso dello sportivo nel cast della ventiseiesima edizione dello show di Milly Carlucci. Un vero e proprio colpaccio che impreziosisce il cast già luminoso per i volti altisonanti convinti dalla conduttrice a sposare il progetto per la nuova stagione. Tra l’altro, proprio Fognini aveva già calcato il palco del talent di Rai Uno nella scorsa edizione seppur come ballerino per una notte.

Fabio Fognini pronto a scendere in pista: “A Ballando con le stelle 2025 per portare allegria”

“Ho deciso di scendere in pista e sarò presente a Ballando con le stelle 2025”, queste le parole di Fabio Fognini nel video pubblicato dalla pagina ufficiale dello show di Milly Carlucci. Lo sportivo sembra essere più che entusiasta della prossima esperienza dopo aver avuto un piccolo assaggio nella scorsa edizione, come raccontato, in qualità di ballerino per una notte. Si presenta così al pubblico, grintoso come dimostrato per anni di carriera e ancora in tenuta da tennista: “Perchè come ben sapete, il tennis è la mia vita… Ma vi prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo”.

Con Fabio Fognini concorrente a Ballando con le stelle 2025 il cast del programma di Milly Carlucci diventa ancor più corposo e soprattutto invidiabile dati i colpi da novanta già messi a segno. Il cerchio non è ancora chiuso; chissà che non arrivino ulteriori sorprese nelle prossime settimane in vista dell’esordio dello show previsto per il prossimo 27 settembre.