“La decisione non è stata semplice, ma sento che questo è il momento giusto.” È con queste parole che, solo pochi giorni fa, Fabio Fognini annunciava il suo ritiro dal tennis. Il campione italiano lo ha comunicato con un lungo post, nel quale ha ringraziato tutti coloro che sono stati al suo fianco nella sua lunga avventura sportiva. E a pochi giorni da questo annuncio si fa sempre più spazio la possibilità di una nuova sfida per lui, stavolta televisiva: quella a Ballando con le stelle 2025.

Che Fognini sia corteggiato da tempo da Milly Carlucci per Ballando è cosa ormai nota. La conduttrice ha infatti voluto fortemente il tenniste nel programma come ballerino per una notte, invito che lui ha accettato, esibendosi in diretta su Rai 1. In quell’occasione, non era mancato l’invito ufficiale della conduttrice, come prassi del programma, a partecipare poi come concorrente nell’edizione successiva, invito di fronte al quale Fabio Fognini si era mostrato vago.

Fabio Fognini pronto ad accettare la partecipazione a Ballando con le stelle 2025 come concorrente?

Eppure, nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fognini si è chiaramente detto aperto alla possibilità di partecipare a Ballando con le stelle 2025. “Se mi aspettano a Ballando Con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. – ha ammesso il tennista, aggiungendo che – Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo“. In effetti, chiusa la sua avventura da tennista professionista, Fognini potrebbe accettare di mettersi nuovamente in sfida, questa volta sulla pista di Ballando con le stelle 2025. Dopo questa apertura, di certo Milly Carlucci non perderà l’occasione di chiamarlo ufficialmente nel programma come concorrente.

