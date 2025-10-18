Fabio Fognini e Giada Lini in rimonta a Ballando con le stelle 2025, Selvaggia Lucarelli punge ma lui assicura: "Nessuna rivalità con Filippo Magnini"

Fabio Fognini e Giada Lini sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 anche nella puntata in onda questa sera, sabato 18 Ottobre. Fabio Fognini si è ritirato da poco dal mondo del tennis e ha deciso di intraprendere questa nuova avventura televisiva dove sta ben figurando. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è venuto anche il tennista Flavio Cobolli, giovane talento apparso per l’occasione per sostenere da vicino il suo grande amico Fabio Fognini e il giovane romano ha elogiato la prova dell’ex tennista ligure, apparso sempre più in netta crescita in queste ultime puntate.

La coppia Fognini Lini ha ottenuto il quinto posto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle dove ha terminato a pari merito accanto a Rosa Chemical e ha davvero ben figurato. Si sono messi in mostra mettendo in scena un piacevole Boogie e Fabio è apparso molto di più a suo agio rispetto alle puntate precedenti. Tuttavia dietro le quinte Fabio Fogni ha rivelato un retroscena su Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia nella pausa mi ha punzecchiato fuori onda mettendomi in competizione con Magnini ed alla fine le ho detto Selvaggia che con me non funziona.”

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025, lui assicura: “Miglioreremo”

Nel corso dell’ultima puntata la giuria è apparsa piuttosto positiva su Fabio Fognini e Giada Lini, sottolineando enormi passi avanti rispetto alle puntate precedenti. Caroline Smith ha subito chiarito senza remore: “Mi hai scioccato, sei entrato dentro la gara ma sei molto più sciatto”, sottolineando una verve diversa dello sportivo.

Simpatico poi il siparietto con Selvaggia Lucarelli, molto più remissiva rispetto al passato e Selvaggia ha commentato in maniera positiva la prestazione della coppia: “Sento che sta nascendo qualcosa tra me e Fognini, non sentite questa tensione che vibra nell’aria”, ha scherzato la Lucarelli. Poi Selvaggia Lucarelli ha proseguito sottolineando il legame particolare con il tennista: “Devo essere un pò bastone e un pò carota con te, questa sera sembravi divertiti e rilassato. Sembravi aver abbandonato quella tensione vista nelle puntate precedenti e ti stai rilassando. Credo che hai messo in mostra Il tuo miglior ballo e performance” e infatti in molti sono rimasti sorpresi dall’8 in pagella di Selvaggia e il 9 di Mariotto. La coppia è pronta a dimostrare sempre di più il suo talento tanto che l’ex tennista ha ammesso: “Il nostro obbiettivo è fare 40 punti ma rimaniamo umili e mi accontento di un 37. Ma piano piano abbiamo migliorato e miglioreremo”.

