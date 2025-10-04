Fabio Fognini e Giada Lini già costretti a "rincorrere" Ballando con le Stelle dopo il debutto deludente: cosa bolle in pentola...

Fabio Fognini e Giada Lini si trovano costretti ad inseguire a Ballando con le stelle 2025. Già, perché la prima puntata non è stata rosa e fiori per la coppia, che al termine della serata ha concluso in nona posizione in classifica (con un totale di 26 punti). Chissà se per la seconda puntata Giada Lini cambierà tipologia di ballo, visto che il precedente tango non aveva convinto. Cambiamenti più che possibili e probabili in vista di stasera, anche per testare l’intesa con nuove coreografie. Fabio è pronto a mettersi a disposizione della sua insegnante, con la grinta e la determinazione di chi non vuole fare solo la comparsa, ma ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Fognini, infatti, non ha mai fatto mistero di voler mettersi alla prova e dimostrare a se stesso che può eccellere anche nel ballo. Al suo fianco, d’altra parte, ha un insegnante molto capace e competente come Giada Lini. Riusciranno ad invertire la tendenza?

Fabio Fognini e Giada Lini a caccia di riscatto: cosa bolle in pentola per la seconda puntata di Ballando con le Stelle

“Ho accettato questa sfida con tanti dubbi e paure”, aveva spiegato Fabio Fognini ai microfoni de Il Secolo XIX, in una intervista alla vigilia di Ballando con le Stelle. “Non immaginavo che fosse così stancante. Ma sono pronto a mettermi in gioco in una cosa che non fa per me”, le sue parole. La prima puntata non è andata come sperava, ma adesso la coppia è già al lavoro per far ricredere gli scettici.

Durante la settimana Fabio Fognini e Giada Lini hanno lavorato molto sulla memorizzazione dei passi, ma anche sui movimenti e la capacità di coinvolgere giuria e pubblica. “Ho voglia di farmi conoscere in una veste diversa”, le parole della scorsa settimana dello sportivo. Adesso, per Fabio, è già arrivato il momento dimostrare, proprio per evitare il rischio eliminazione.