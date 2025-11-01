Fabio Fognini e Giada Lini, coppia rivelazione a Ballando con le stelle 2025: "Sono qui per divertirmi dopo un'adolescenza negata"

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 la vera rivelazione: complici e divertiti

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 continuano il loro percorso e rimontano. Nella quinta puntata la coppia si esibisce in un energico e sensuale Paso Doble e nonostante la giuria sia ancora avanti di complimenti e buoni voti, vengono premiati dal pubblico e risalgono in classifica posizionandosi in un ottimo sesto posto. L’ex tennista è del resto una delle vere e proprio rivelazioni di questa edizione, entrato con l’immagine di duro e impassibile rigido e poco propenso al divertimento, puntata dopo puntata si è sciolto.

Puntata dopo puntata Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini a Ballando con le stelle 2025, sta cominciando a sentirsi un po’ più a proprio agio e meno sotto la lente del giudizio. Sorride, fa le battute ed è protagonista di divertenti scambi di battute con i giudici, soprattutto con Selvaggia Lucarelli che in una recente puntato lo ha punzecchiato: “Perché mi guardi così, Fognini? Sento che sta nascendo qualcosa…Non la sentite voi questa tensione?” E Fognini è stato al gioco: “Io sì, la sento”. Inoltre ci sono anche i progressi nel ballo e se è vero che in questa edizione si prospetta un podio quasi tutto al femminile la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 potrebbe ambire al migliore piazzamento tra gli uomini.



Ballando con le stelle 2025, Fabio Fogni e Giada Lini: l’ex tennista tra racconti toccanti e divertimento

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 sul podio alla finale? Sicuramente la rivalità più accentuata è quella tra Fabio e Filippo Magnini ma i due sportivi hanno approcci totalmente diversi. Il nuotatore è molto più preparato tecnicamente ed ha al suo fianco la migliore tra le professionista, Alessandra Tripoli, Fabio invece può contare su una sua sorprendente simpatia e sintonia con la sua maestra di ballo. Inoltre, nel corso delle puntate si è aperto sulla sua vita privata, ha commosso tutti parlando dei sacrifici fatti durante l’adolescenza per inseguire il sogno del tennis, delle difficoltà incontrate, degli alti e bassi e del suo ritiro. In pista fatica ma ha il giusto atteggiamento, si diverte e diverte riuscirà a conquistare dei voti migliori dalla giuria nella puntata di questa sera, 1 novembre 2025, di Ballando con le stelle 2025?