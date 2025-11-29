Fabio Fognini con Giada Lini: i due nell'ultima puntata non sono riusciti a brillare ma già da oggi potranno riscattarsi e far meglio

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 rischiano il ballottaggio: ecco perché

La fine di Ballando con le stelle si avvicina e sempre meno coppie stanno rimanendo in gara. Tra quelle ancora in corsa per la vittoria c’è anche quella formata da Fabio Fognini con Giada Lini. I due nell’ultima puntata però non hanno brillato e non sono riusciti a conquistare il cuore dei giudici, tanto che lo stesso ex tennista ha promesso un impegno maggiore in vista dell’impegno che li attenderà questa sera. “Nello sport non sempre tutto riesce come durante l’allenamento. Questa settimana è stata molto dura, sono arrivati voti che non ci aspettavamo, ma anche questo fa parte del gioco e della competizione”, ha scritto Fognini.

E ancora ha proseguito: “Vuol dire solo una cosa: che io e la maestra dobbiamo dare di più per tornare in alto”. Insomma, l’esibizione di sabato scorso sarebbe potuta andare meglio per Fabio Fognini e Giada Lini. Ora che il cerchio si è ristretto e che si è sempre più vicini alla finale, il confronto con le coppie più forti è inevitabile e Fognini, al momento, pur essendo cresciuto molto non è tra queste. Ecco perché questa sera rischia il ballottaggio, salvo colpi di scena con il tesoretto.

Fabio Fognini con Giada Lini a Ballando con le stelle: al pubblico piace!

Ricordiamo, d’altronde, che Fabio Fognini con Giada Lini sono arrivati sesti nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, esito che potrebbe ripetersi anche nella puntata di oggi 29 novembre. Fognini, insieme a Rosa Chemical, sono infatti i concorrenti più a rischio questa sera, e c’è da dire che pesa sull’ex tennista anche la polemica nata in settimana sull’ormai celebre lastra-gate che coinvolge Francesca Fialdini. Non resta che vedere se, effettivamente, Fognini riuscirà a salvarsi e a scrollarsi di dosso il peso delle critiche degli ultimi giorni.