Fabio Fognini e Giada Lini non sono più una sorpresa a Ballando con le Stelle 2025 e hanno tutte le intenzioni di scalare la classifica: ci riusciranno?
Fabio Fognini e Giada Lini sempre più uniti in pista da ballo, possono insidiare Francesca Fialdini?
Fabio Fognini e Giada Lini non sono più una sorpresa a Ballando con le Stelle 2025. Settimana dopo settimana hanno guadagnato terreno e acquisito convinzione nei propri mezzi, facendo breccia non solo nel cuore del pubblico ma anche della giuria. La scorsa settimana l’ex tennista è andato alla grande, facendo il pieno di voti e apprezzamenti. Anche nella prova senza insegnanti, Fabio Fognini se l’è cavata più che bene, dimostrando, ritmo, padronanza e carisma.
Con Giada al suo fianco, poi, ha alzato ancora l’asticella, chiudendo però al terzo posto in classifica, sul podio. Non è bastato quindi per sollevarsi verso la vetta, ma Francesca Fialdini che ha vinto la scorsa puntata non può certo dormire sonni tranquilli. Fabio Fognini e la sua insegnante sono più determinati che mai ad agguantarla. Ci riusciranno?
Fabio Fognini e Giada Lini a caccia di una vittoria a Ballando con le Stelle 2025: nuova coreografia in arrivo
Fabio Fognini non è più una sorpresa a Ballando con le Stelle 2025 e sta continuando a stupire nel talent di Milly Carlucci. Dopo una partenza non particolarmente brillante, l’ex tennista nelle ultime due puntate ha danzato in modo davvero eccellente. E dopo lo splendido valzer sulle note di “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, sta preparando una nuova coreografia con la sua insegnante.
Una coreografia ovviamente ancora top secret ma che ha impegnato parecchio Giada e Fabio nel corso della settimana. Vedremo quindi se con la nuova performance, la coppia riuscirà a guadagnare altre posizioni in classifica o se sarà ancora costretta ad inseguire. Parola alla pista, appuntamento fissato per questa sera sabato 15 novembre, dalle 21.25 su Raiuno.