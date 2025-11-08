A Ballando con le stelle Fabio Fognini e Giada Lini puntano in alto, ma devono avere a che fare con Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Quando uno sportivo arriva a Ballando con le stelle per mettersi alla prova con il ballo ci sono due scenari possibili: o dimostra di essere completamente negato oppure diventa una rivelazione inaspettata da lasciare a bocca aperta pubblico e giuria. Questo è il caso di Fabio Fognini che, puntata dopo puntata, ha conquistato i favori della giuria che lo sta premiando con buoni voti e giudizi molto incoraggianti.

E la sesta puntata del dancing show di Milly Carlucci è stata vinta proprio dal campione di tennis che si è ritirato dalla sua carriera agonistica dopo una partita contro Carlos Alcaraz davvero combattuta e definita spettacolare dagli appassionati. Che a lungo andare possa puntare alla vittoria finale e alzare al coppa messa a disposizione dal programma di Rai1?

Fabio Fognini e Giada Lini: si accende la rivalità con Filippo Magnini

Ci sono due sportivi in quest’edizione di Ballando con le stelle 2025 che si stanno dando battaglia: Fabio Fognini (che balla con la maestra Giada Lini) e Filippo Magnini (che balla con Alessandra Tripoli). Entrambi puntano alla parte alta della classifica e ovviamente tutti vorrebbero riuscire a vincere un programma così ambito dai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport.

Quali sono i pregi del tennista? Senza dubbio la simpatia e il fatto che con la sua maestra si stia divertendo, tirando fuori la sua parte più leggera, e poi al momento non si è ancora scornato con la giuria, anzi, nella scorsa puntata c’è stato un simpatico punzecchiamento con Selvaggia Lucarelli. E invece i pregi del nuotare? La preparazione atletica e il fatto che ha accanto una delle maestre più brave di sempre. Nella puntata di stasera i due sono pronti a darsi battaglia: chi premierà la giuria?

