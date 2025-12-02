Fabio Fognini e l’infortunio che poteva chiudere la carriera: cosa è successo? Il tennista è stato operato alle caviglie dopo diversi problemi

Nel corso della sua carriera da sportivo Fabio Fognini ha vissuto diversi momenti difficili, come è normale che sia, affrontando anche diversi brutti infortuni. Uno di questi è arrivato nel 2020 e ha segnato la carriera di Fabio anche dal punto di vista psicologico: come ha avuto modo di raccontare anche a Ballando con le stelle, l’ex tennista pensavo che sarebbe stato proprio quello che avrebbe messo fine alla sua carriera. Particolarmente sofferto, infatti, è stato quell’infortunio alle caviglie che Fabio credeva potesse portarlo a dire addio anzitempo al tennis.

Come raccontato, infatti, in quel momento ha vissuto un periodo buio, che è riuscito a superare solamente grazie all’amore della famiglia, della moglie e dei figli. Parlando di quell’infortunio che poteva chiudere la sua carriera, Fognini ha spiegato: “Per 20 anni ho solo saputo tenere una racchetta in mano e correre dietro a una pallina da tennis. In quel momento ero 11 al mondo e ho pensato che non sarei più potuto ritornare in campo”. Un momento dunque particolarmente duro anche e soprattutto dal punto di vista psicologico per Fabio Fognini, che ha stretto i denti e dopo qualche mese è tornato in campo, nonostante la grande paura provata.

Fabio Fognini e l’infortunio che poteva chiudere la carriera: cosa è successo?

Nel 2020, nel momento in cui era numero 11 del mondo, dunque aveva raggiunto ottimi risultati, Fabio Fognini ha deciso di sottoporsi ad un intervento: “Da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra – aveva scritto sui social –. Sfortunatamente adesso ho problemi anche alla destra”. Dunque, da lì la decisione di sottoporsi ad un’operazione e successivamente il timore di dover chiudere con il tennis.

Nonostante questo momento complicato, Fognini ha stretto i denti e ha deciso di dare il massimo per tornare in campo, nonostante il dolore e la paura di non farcela. E dopo tanto tribolare, così è stato. Alla fine l’addio al tennis per Fabio Fognini è arrivato solamente nel 2025, cinque anni dopo quel momento terribile nel quale credeva di dover dire addio al suo amatissimo sport.

