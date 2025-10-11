Fabio Fognini attacca la giuria di Ballando con le stelle 2025 dopo le critiche ricevute, ma Selvaggia e Mariotto spiazzano dopo la nuova esibizione

Fabio Fognini ha aperto la terza putata di Ballando con le stelle 2025, ma prima di vederlo in pista con Giada Lini, è andato in onda un filmato in cui si è sfogato contro la giuria che, nella scorsa puntata, lo ha bastonato con le sue critiche. “La giuria ogni tanto mi fa incazzare, – ha esordito il tennista – sto iniziando a sentire un odorino di provocazione, ma non l’avranno vinta.”, ha poi promesso.

Giada Lini, dal suo canto, ha sottolineato l’impegno del suo concorrente che, da sportivo, non si ferma mai e ci mette tutto se stesso. Il risultato si vede quando Fognini scende in pista, portando in scena la sua miglior esibizione fino ad oggi. Cosa, d’altronde, notata anche dalla giuria.

Fabio Fognini conquista i complimenti di Selvaggia Lucarelli e Mariotto: il tennista esulta a Ballando con le stelle 2025

“Sono scioccata oggi. Sei entrato nella gara e mi è parso molto bello e sciolto.”, ammette Carolyn Smith, la prima a dire la sua sull’esibizione di Fognini nella terza puntata di Ballando con le stelle 2025. La parola passa poi a Selvaggia Lucarelli. Fognini è pronto a beccare nuove critiche, ma la giurata spiazza con parole al miele: “Questa sera per la prima volta sembravi divertito, hai abbandonato la tensione delle puntate precedenti. Ti stai rilassando, divertendo, ed è stato il tuo miglior ballo.” Esulta Fognini, ancor di più quando Mariotto conferma le parole della collega e gli dà addirittura un 9 come voto. Il suo punteggio finale è di 36 punti, il più alto finora.

