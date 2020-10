Fabio Fognini ha il coronavirus: “Sintomi molto lievi”/ Salta il Sardegna Open

Fabio Fognini è risultato positivo al coronavirus. Il campione del tennis italiano è stato sottoposto a tampone anti-covid nelle scorse ore, durante il torneo Sardegna Open, ed è in seguito emersa la sua infezione, come riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Dopo che l’indiscrezione era iniziata a circolare a macchia d’olio, ci ha pensato lo stesso Fabio Fognini a confermare la sua positività attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ragazzi – spiega il 33enne tennista ligure – devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19”. L’atleta ha spiegato di essere quasi asintomatico, se non qualche sintomo giudicato lieve: “I sintomi sono molto lievi, un po’ di tosse e febbre, mal di testa, ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti”.

FABIO FOGNINI HA IL CORONAVIRUS: TUTTO IL SUO STAFF IN QUARANTENA

Fabio Fognini sarebbe dovuto scendere in campo oggi per il suo esordio nel torneo sardo denominato “Forte Village Sardegna Open”, spettacolare torneo Atp 250 dal montepremi di 271.345 euro, che si disputerà presso lo splendido resort a Pula, sulla terra rossa. Niente da fare però, a causa della positività al coronavirus, Fabio Fognini sarà costretto a chiudersi in casa, in isolamento fiduciario, almeno per i prossimi 10 giorni e fino a che il tampone non sarà negativo. Come riferito da Italpress, il tennista di Sanremo si era sottoposto ad un primo test che era risultato negativo, poi al secondo era emersa la positività, con conseguente quarantena. Dopo la decisione obbligata di abbandonare il torneo, il posto in tabellone di Fognini è stato preso da Danilo Petrovic. Tutte le persone che sono entrate in contatto col tennista sono al momento in isolamento preventivo e nei prossimi giorni verranno sottoposte a tamponi e a controlli costanti. Dopo la notizia di ieri della positività di Cristiano Ronaldo, un altro grande atleta fermato dal covid-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA