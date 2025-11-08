Fabio Fognini innamorato della moglie Flavia Pennetta: "Prima cosa che le ho chiesto..." Arriva la dedica a Ballando con le stelle 2025

Fabio Fognini e la splendida dedica alla moglie Flavia Pennetta: “La prima cosa che le ho chiesto è stata ‘vuoi essere la madre dei miei figli?'”

Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025 prima di scendere in pista con Giada Lini, Fabio Fognini si è lasciato andare alle confidenze insieme alla moglie Flavia Pennetta. I due ex tennisti hanno ripercorso la loro storia d’amore iniziata sui campi di tennis ormai più di dieci anni fa ma all’inizio si stavano antipatici. “Io ho pensato questo è scemo” ha ammesso la Pennetta mentre Fognini ha aggiunto sarcastico: “Vedi che bella reputazione che avevo!” Flavia Pennetta, la moglie di Fabio Fognini ha ammesso nella clip che il sentimento tra di loro è nato piano piano ma che nonostante gli alti e bassi rifarebbero tutto da capo.

E tra complicità, sintonia e sguardi complici Flavia ha rivelato come Fabio le ha chiesto la mano: “La proposta di matrimonio non me l’aspettavo, è stata una sorpresa e non mi aspettavo che lui avesse il coraggio di farlo.” Mentre Fogni ha aggiunto: “Mi sono innamorato e la prima cosa che le ho chiesto è stata vuoi essere la madre dei miei figli?” E di figli Flavia Pennetta e Fabio Fognini ne hanno tre: Federico, Farah e Flaminia. “È un padre amorevole, presente nonostante tutto e attento ai dettagli e molto tenero” ha confessato la Pennetta.

Ballando con le stelle 2025, Flavia Pennetta e Fabio Fogni: “Ecco quali sono i nostri soprannomi”

Durante la clip marito e moglie, Flavia Pennetta e Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025 hanno confessato anche un aneddoto curioso ovvero quali sono i loro soprannomi. Fognini ha ammesso: “Io a lei la chiamavo ‘Nina’ perché ha cinque anni in più quindi ‘Nonnina’ ‘Nina’” e lei di tutta risposta lo chiamava ‘Baby’. In pista Fabio Fognini con Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 hanno incantato tutti con uno splendido Valzer sulle note del brano di Mina Mi sei scoppiato dentro il cuore ed hanno totalizzato ben 48 punti raccogliendo 9 e 10.

