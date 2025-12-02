Fabio Fognini perché si è ritirato? L'addio dopo la sfida persa a Wimbledon con Alcaraz

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani troveremo Fabio Fognini, il celebre ex tennista che nelle ultime settimane si è messo in gioco a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Fabio Fognini ha dato l’addio al tennis da qualche mese, quello sport che per anni ha rappresentato nel bene e nel male tutta la sua vita. Il tennista ha raccontato i motivi che lo hanno portato a prendere quella decisione dopo l’eliminazione da Wimbledon dei mesi scorsi, quando Fognini è stato piegato da Carlos Alcaraz al termine però di una partita eroica e sfortunata, che Fognini avrebbe meritato di portare a casa.

Subito dopo la gara persa con Alcaraz, Fognini si è lasciato andare al triste annuncio dopo oltre un ventennio dedicato allo sport del suo cuore: “È il modo migliore per dire addio, non potevo chiedere un’uscita migliore. Sono entrato in punta di piedi ed esco a testa alta. Futuro? È difficile dire cosa farò” ha detto lasciando una nube di riservatezza su quello che accadrà, intanto continua a divertirsi in pista a Ballando con le stelle.

Fabio Fognini e gli attacchi di panico: “Pensavo di morire”

Riguardo alla sua battaglia con gli attacchi di panico, Fabio Fognini ha raccontato in alcune occasioni in passato di quella sera in cui tutto cambiò in seguito a un grosso spavento, mentre si trovava a Parigi:

“Una notte mi alzai quasi piangendo, vicino a Flavia Pennetta. Pensavo di morire. Stavo sudando, tachicardia, il braccio sinistro non lo sentivo. Pensavo mi stesse venendo un infarto. E invece no, era un attacco di panico” le parole dell’ex tennista.

