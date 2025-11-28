Botta e risposta sui social tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini dopo il lastra gate scoppiato a Ballando con le stelle 2025.

Clima teso a Ballando con le stelle 2025 dove, dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci che, parlando del lastra-gate ai microfoni de La vita in diretta ha parlato di un confronto tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini escludendo da qualsiasi tipo di responsabilità sia Barbara D’Urso che Martina Colombari, il campione di tennis ha rotto il silenzio con un comunicato pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Tutto è nato da una dichiarazione di Francesca Fialdini che, a Ballando segreto, ha svelato che qualche concorrente non ha creduto al suo infortunio chiedendo di vedere le lastre.

Martina Colombari mandante del lastra-gate a Ballando con le stelle?/ Il gesto social che chiarisce tutto

Secondo quanto raccontato dalla conduttrice del programma “Da noi a ruota libera”, tra i compagni d’avventura c’è chi pensa che si stia riposando per poter poi tornare in pista con più energie. Dichiarazioni che sono diventate immediatamente virali portando così Fabio Fognini a raccontare la propria verità.

Lastra-gate a Ballando, Milly Carlucci svela tutto: "Non è stata Barbara D'Urso"/ Chi ha accusato Fialdini

Fabio Fognini e Francesca Fialdini: botta e risposta sui social

Nel comunicato pubblicato su Instagram, Fabio Fognini smentisce di aver chiesto le lastre a Francesca Fialdini come prova del suo infortunio. Il campione di tennis spiega che c’è stato un confronto, non richiesto da lui, in cui gli veniva chiesto un parere sull’infortunio. Da sportivo, con una lunga esperienza alle spalle, ha sottolineato che da una frattura alle costole non si guarisce in poco tempo.

Fognini, poi, puntualizza che, da tali parole, Francesca Fialdini si è sentita attaccata ma il tennista chiarisce di non aver attaccato nessuno e di aver semplicemente dato un’opinione sui tempi di recupero. Poco dopo il comunicato di Fognini, è arrivata puntuale la risposta di Francesca Fialdini che, su Instagram, ha scritto: “Un bel tacer non fu mai scritto“.

"Lite Francesca Fialdini e Fabio Fognini dietro le quinte di Ballando"/ Rumor bomba: cos'è successo e perché