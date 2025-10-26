Fabio Fognini si fa male a Ballando con le stelle 2025: Milly Carlucci interviene: "Rotto gamba e piede cadendo dal monopattino"

Prima di scendere in pista con la sua Giada Lini, Fabio Fognini si è lasciato andare alle confessioni parlando della sua passione per il tennis e la sua carriera. “La gente sta iniziando a conoscere il Fabio Fognini essere umano ed è una responsabilità che mi piace” ha ammesso l’ex tennista che poi ha aggiunto: “Io ho iniziato a giocare a tre anni…e a 15 anni sono diventato campione italiano ed ho vinto gli europei. Poi a 18 anni c’è stata una svolta importante nella mia carriera e sono andato in Spagna.” L’esperienza in Spagna lo ha formato non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano e personale, lo ha fatto crescere.

Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025 ha continuato così il suo racconto: “Io sono stato un fortunato e un privilegiato perché sono riuscito a fare di uno sport il mio lavoro, e non è da tutti, ma allo stesso tempo ho sacrificato la mia adolescenza. Consigliare a mio figlio di diventare giocatore di tennis? So quello che ho sacrificato e mettermi nei panni di mio figlio e vedere che potrebbe sacrificare quello che ho sacrificato io mi piangerebbe il cuore. Tuttavia gli starò accanto qualsiasi cosa farà… Alla fine a Barcellona devo tutto, ho avuto i miei tre figli ed ho chiesto a Flavia di sposarmi.”



Fabio Fognini si fa male a Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci interviene: “Rotto gamba e piede”

Dopo la confessione toccante per Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini a Ballando con le stelle 2025, è tempo di scendere in pista con uno scatenatissimo Paso Doble che ha generato una fortissima energia in tutto il teatro. Subito dopo si è passati alla giuria, l’ex tennista ha incassato i complimenti di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, gli elogi di Carolyn Smith che ha esordito con un ‘sei un figo’. A sorpresa anche Guillermo Mariotto ha ammesso di essersi molto divertito nella sua esibizione. Selvaggia Lucarelli, invece, ha incalzato: “La sensazione è che tu qua ti stai godendo l’adolescenza che non ti sei goduto l’adolescenza per via del tennis. Però questa sera sembri sano.” Fabio Fognini ha poi ammesso di essere fatti male, di essersi infortunato alla gamba ed al piede cadendo dal monopattino. Milly Carlucci a questo punto ha aggiunto: “Si è sfasciato una gamba da solo, il piede da solo.”