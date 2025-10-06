Fabio Fognini senza filtri a La Volta Buona a proposito del suo percorso a Ballando con le stelle 2025: “Critiche positive, però…”.

Fabio Fognini è solo agli albori della sua esperienza a Ballando con le stelle 2025 e, in quanto sportivo di successo, non gli manca certo la grinta per recuperare l’eventuale terreno perduto dopo le prime due performance. Ospite in collegamento con La Volta Buona ha offerto il suo punto di vista sulle battute iniziali della sua avventura a colpi di danza senza tirarsi indietro quando si tratta di lanciare una leggera e sottile stoccata alla giuria dello show di Ballando con le stelle 2025.

Flavia Pennetta, chi è la moglie di Fabio Fognini e figli/ "Eravamo amici, poi tutto è cambiato"

“Il ‘non semplice’ è bello, però quanto amo Selvaggia Lucarelli: sono critiche che considero positive anche perchè non sono capace a ballare”, inizia così Fabio Fognini a La Volta Buona. Parole che sono sintomo di grande motivazione e capacità di non arrendersi ai primi giudizi negativi. Al contempo, il campione di tennis non nasconde il suo dissenso per alcuni aspetti relativi proprio ai primi giudizi nei suoi confronti: “Mi sto impegnando anche grazie all’aiuto della mia maestra ma non hanno capito una cosa; nello sport e nella vita sono due persone diverse e questo forse non è arrivato. Cosa sono sportivamente non c’è bisogno che lo dica data la carriera ventennale; nel privato sono molto riservato, faccio fatica ad aprirmi e dare confidenza”.

Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini/ Campionessa di tennis e mamma di Federico, Farah e Flaminia

Fabio Fognini a La Volta Buona: “L’opinione della giuria? Talvolta da rispettare, altre volte no!”

Proseguendo nel suo intervento dedicato all’esperienza a Ballando con le stelle 2025, Fabio Fognini ha palesato anche un discreto malcontento riferito verso se stesso: “Sto lavorando, sono uscito dal secondo ballo molto incavolato con me stesso… Ancora non riesco a capire: cosa posso fare meglio e come posso convincere la giuria?”. Arriva poi la stoccata per la giuria: “La loro opinione va rispettata, ma a volte anche no!”.