Fabio Fognini fa la sua migliore performance a Ballando con le stelle 2025 e spiazza la giuria: Selvaggia Lucarelli si dice stupita

Per un solo punto, Fabio Fognini non ha ottenuto 50 punti nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2025. È suo il voto più alto della serata: ben 49 punti per la sua samba con la sua maestra Giada Lini. Un’esibizione spumeggiante, durante la quale Fognini fa benissimo, mettendoci entusiasmo, energia e anche passi fatti bene. E il risultato si vede: la giuria è estasiata e ha per lui sono solo complimenti, ma anche reazioni di totale sorpresa.

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Volete farmi fuori ma..."/ Tensione a Ballando 2025

Finora, Fognini non era mai stato valutato come uno dei possibili vincitori di Ballando con le stelle, ma l’esibizione della sesta puntata pare aver cambiato le carte in tavola. Se Francesca Fialdini è ‘calata nel ranking’ a causa di un infortunio che la costringe a rimanere ferma, il tennista sale di diritto tra i favori di questa edizione.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati?/ Lei si sbilancia: "Intesa fortissima", lui "Geloso di lei"

Selvaggia Lucarelli spiazzata dall’esibizione di Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025: “Performance migliore della serata”

A dirsi stupita è stata anche Selvaggia Lucarelli, finora spesso molto critica con Fabio Fognini. La giurata ha avuto complimenti importanti per il concorrente, dicendosi sbalordita dal suo incredibile miglioramento: “Il tuo è un progresso stupefacente, – ha ammesso Lucarelli – ero pronta e preparata col bastone e invece mi stai disarmando e a questa cosa non sono abituata. È sorprendente, non credevo potessi arrivare ad un livello così alto, sono stupita. Per me è stata la performance migliore della serata.” ha concluso. Lo stesso Fognini si è detto altrettanto stupito da questo cambiamento: “Piano piano mi sto sciogliendo”, ha rivelato.