Fabio Fognini conquista la giuria di Ballando con le stelle 2025 con la sua nuova esibizione: "Sei il concorrente che è migliorato di più"

Fabio Fognini ha lasciato la giuria senza parole nel corso della quarta puntata di Ballando con le stelle 2025. Il tennista si è esibito al fianco di Giada Lini in una performance potente e ritmata, sulle note di ‘Umbrella’ di Rihanna, che è stata la migliore portata finora in pista. A dirlo sono stati proprio i quattro giudici, a partire da Ivan Zazzaroni che subito si è complimentato con lo sportivo.

“Devi dire che rispetto alle altre volte hai ballato. Al di là di qualche piccolo errore che c’è stato, ma è un passo avanti!”, ha ammesso Zazzaroni, lasciando poi spazio al commento tecnico di Carolyn Smith. “Bravo. Per come hai iniziato, sei oggi il concorrente che è migliorato di più”, si è sbilanciata la presidentessa di giuria.

Fabio Fognini fa colpo sulla giuria durante la quarta puntata di Ballando con le stelle 2025: “Hai una qualità rara”

Complimenti anche da parte di Fabio Canino: “Io credo che tu hai fatto un salto di qualità incredibile, rispetto alla scorsa settimana sei un altro. Ma questo accade perché siete una coppia, a differenza di altri.” Seguiti da quelli di Guillermo Mariotto: “Lui ha una qualità rara: Fognini, tu balli come te stesso, fai cose da piacione, simpatico, allegro. Hai fatto in maniera egregia i passi ma in maniera tua. Non la perdere questa cosa.” Una nota negativa per Fognini, a Ballando con le stelle 2025, è arrivata soltanto da Selvaggia Lucarelli, che gli ha detto: “Hai ballato molto bene ma non mi fido di te. Il problema è che non sei costante, devi ancora decidere che giocatore sarai qui dentro. Comunque mi sei piaciuto più di Magnini”, ha concluso.