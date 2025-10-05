Fabio Fognini terrorizzato a Ballando 2025: "Mi sto cagand* sotto", e poi punge Selvaggia Lucarelli: "Non sei Belen Rodriguez!"

Dopo Barbara D’Urso scende in pista anche Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025 in coppia con Giada Lini ma anche questa sera, in cui si è esibito con una Salsa ha diviso la giuria. Carolyn Smith l’ha trovato migliore della scorsa settimana ma c’è ancora da lavorare molto. Ivan Zazzaroni, invece, ha stroncato la sua esibizione dicendo di aver preferito la volta scorsa: “Non mi sei piaciuto, forse era troppo complessa. Francamente ho visto poco.” “Mettetevi d’accordo” ha sbottato Fabio Fognini.

A Fabio Canino l’esibizione è piaciuta ma può migliorare non invece a Guillermo Mariotto che non l’ha apprezzata per nulla: “Mi sei sembrato Paolo Belli e invece da te ci aspettiamo molte più cose…va bene questa cosa che hai fatto ma meno finto.” La salsa di Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 non ha convinto i giurati ma colei che si è mostrata più cattiva e velenosa nei suoi confronti è stata Selvaggia Lucarelli.

Subito dopo è iniziato un piccato botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini: “C’è qualcosa che non va, se io ti guardo e ti dico che mi piace di più Beppe Convertini c’è un problema.” A questo Fabio Fognini ha replicato a tono: “Anche a me piaceva di più Belen.” “Non c’entra nulla lo sappiamo che è più bella” “No, non è per questo io la trovo migliore nel ballo.” “Io percepisco un grande nervosismo in tutta la sua comunicazione non verbale.” “Io mi sono cagato addosso. Non sono a mio agio. Tu ti sentiresti a tuo agio a giocare a tennis? Io non mi sento a mio agio perché non so ballare. Io non sono nel mio, speriamo di essere nel mio…Ditemi come mi devo comportare.”