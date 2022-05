Fabio Fulco, ex fidanzato di Cristina Chiabotto: perché si sono lasciati?/ Due versioni diverse

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto: due versioni diversi sulla rottura

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto sono stati insieme dodici anni, ma come spesso succede a molte coppie, l’amore è finito e i due hanno preso strade diverse. Anche se la showgirl ed il suo ex fidanzato si sono lasciati da diverso tempo, entrambi continuano ad interpretare diversamente i motivi che li hanno portati alla rottura. Basti pensare che l’attore, in un momento di amarezza, aveva dichiarato che Cristina non aveva alcuna intenzione di costruire una famiglia con lui e di essersi sentito ingannato. “Ricordo tante cose bellissime, ma non hanno più il suo volto. Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella coppia. Ma ero il solo a crederlo. Sono stato troppo educato, mettendo sempre lei al primo posto”, aveva raccontato l’uomo.

Cristina Chiabotto: “Fabio resta intoccabile, ma…”

“A 19 anni con Fabio ho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia”, aveva invece detto Cristina Chiabotto, rispondendo alle parole del suo ex Fabio Fulco. Benché oggi sia felicemente sposata e innamorata di Marco Roscio, con cui ha messo al mondo la figlia Maria Luce, l’ex miss Italia non fa mistero di aver sofferto molto dopo la rottura da Fulco. “Mi ha ferita il fatto che molti mi abbiano accusata di aver lasciato Fabio perché non volevo una famiglia”, aveva spiegato la Chiabotto, offrendo un punto di vista decisamente diverso rispetto a quello del suo ex compagno.

