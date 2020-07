Fabio Fulco “Io e Veronica Papa ci sposiamo”/ Su Cristina Chiabotto: “Il rispetto…”

Fabio Fulco felice e innamorato della sua Veronica Papa tanto da sposarla in un prossimo futuro? Sembrerebbe di sì, almeno a parole, visto che l’attore continua a tornare sul suo passato dicendosi certo che ci siano state delle mancanze da parte della sua ex Cristina Chiabotto non tanto per la fine della loro lunga relazione tanto per i modi e le parole usate in seguito e che hanno rivelato una mancanza di rispetto per quello che li ha tenuti uniti. Fabio Fulco non si sbilancia, non fa nomi e non spiega le situazioni ma sicuramente nell’intervista rilasciata a Intimità ha voluto lanciare una frecciatina, e nemmeno tanto anonima, alla sua ex illustre non prima di aver parlato di nozze sempre più vicine con la sua attuale compagnia, Veronica Papa: “Durante il lockdown è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio. L’incontro con Veronica è stato un dono.. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia”.

FABIO FULCO PRONTO A SPOSARE VERONICA MA SU CRISTINA CHIABOTTO…

Dall’altro lato, poi, nella stessa intervista guarda al passato e ripensa a Cristina Chiabotto con la quale ha condiviso ben 12 anni di vita e poi rivela di essere stato ferito e di essere rimasto deluso quando ha visto il suo progetto di vita infrangersi contro un muro di verità: “Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli…”. Nonostante la felicità che prova al fianco di Valentina e il suo nuovo sogno d’amore, Fabio Fulco ha ancora l’amaro in bocca per quanto accaduto in passato… dimenticherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA