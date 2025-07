Fabio Fulco sarà presto papà bis: la compagna Veronica Papa è incinta del loro secondo bebè, il tenero annuncio condiviso su Instagram

Fabio Fulco presto papà bis: la compagna Veronica Papa è incinta

È arrivata una irrefrenabile ventata di gioia e sorpresa nella vita di Fabio Fulco che, al fianco della compagna Veronica Papa, allargherà la famiglia con l’arrivo di un secondo bebè. Il celebre attore diventerà papà bis, una bellissima notizia annunciata per mezzo del suo profilo Instagram e che regalerà alla loro già splendida famiglia un componente in più. La modella è infatti incinta per la seconda volta e l’annuncio, condiviso sui social, ha immediatamente fatto il giro del web ed è stato inondato di like, messaggi e commenti di congratulazioni.

“La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola“, ha scritto l’attore come didascalia a corredo del post pubblicato su Instagram. Oltre alla bellissima frase, ha anche condiviso due meravigliosi scatti: uno di questi ritrae la primogenita della coppia, la piccola Agnes, mentre bacia affettuosamente il pancione della mamma, nell’altro scatto il gesto viene replicato ma alla bambina si aggiunge anche papà Fabio.

Fabio Fulco e Veronica Papa: la loro storia d’amore e la loro famiglia

Fabio Fulco e la compagna Veronica Papa sono al settimo cielo e non vedono l’ora di diventare genitori bis e allargare così la loro famiglia. Dopo la nascita della prima figlia Agnes nel 2021, l’attore aveva più volte espresso il suo desiderio di avere un altro figlio, desiderio che ora finalmente è pronto a realizzarsi. In passato l’attore è stato sentimentalmente legato alla modella, ex Miss Italia e conduttrice televisiva Cristina Chiabotto per diversi anni dal 2005 al 2017.

Dopo la fine della loro relazione, Fabio Fulco ha conosciuto nel 2018 Veronica Papa, imprenditrice, modella ed ex finalista di Miss Italia, innamorandosene perdutamente. Insieme hanno costruito una romantica storia d’amore coronata dalla nascita della prima figlia nel 2021 e, due anni, dal matrimonio celebrato in Costiera Amalfitana, a Minori. Ora, per loro, è in arrivo un’altra bellissima gioia da condividere: al momento nome e sesso del bebè restano top secret, così come il numero di giorni che mancherà alla nascita della nuova vita.