Fabio Fulco si sposa, Cristina Chiabotto é solo un ricordo/ Chi é la futura moglie Veronica Papa

Fabio Fulco presto sposo con Veronica Papa: esplode il gossip sulle nozze all’orizzonte

Fabio Fulco scorda in definitiva l’ex storica, Cristina Chiabotto, preparandosi per le preannunciate nozze con Veronica Papa! A quanto pare, l’attore originario di Napoli é stato avvistato mentre era alle prese con la prova della sua mise nuziale, così come trapela da alcuni scatti esclusivi pubblicati tra le pagine del nuovo numero in edicola a maggio 2023, di Chi magazine.

Il rotocalco di cronaca rosa fa sapere, quindi, che l’attore dal talent poliedrico é in procinto di convolare a nozze con la sua nuova fiamma ex Miss Italia, dopo Cristina Chiabotto. Veronica Papa, proprio come l’ex, ha alle spalle un trascorso da concorrente al celebre contest di bellezza che elegge la più bella d’Italia, tra gli ambiti riconoscimenti dei talenti di empowerment femminile.

“Napoli. Fabio Fulco, 52 anni, prova l’abito nuziale- si legge tra le indiscrezioni del gossip in cartaceo, sul grande evento all’orizzonte -,

nell’azienda del noto stilista Gianluca Isaia. L’attore posa con lo staff dell’atelier: le sales assistant Amalia Cardone e Letizia Sibillo, lo store manager Maurizio Auciello e il sarto Vito Chiacchio”. Veronica Papa può quindi dirsi la donna che ha fatto capitolare l’attore ed ex concorrente a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dopo la cocente rottura da lui vissuta con Cristina Chiabotto, la donna con cui il bel napoletano avrebbe voluto mettere su famiglia in passato.

Fabio Fulco dimentica l’ex Cristina Chiabotto, con un’altra ex Miss Italia

“Le nozze di Fabio e Veronica Papa, già genitori della piccola Agnes, si svolgeranno a luglio in Costiera amalfitana”, si apprende inoltre della perla di gossip lanciata dal noto rotocalco di cronaca rosa.

Fabio Fulco era sentimentalmente all’ex incoronata Miss Italia bionda nel 2004 e conduttrice televisiva Cristina Chiabotto, conosciuta per la prima volta durante la trasmissione Ballando con le stelle, dal 2005 al 2017. Attualmente vive senza intoppi, a quanto pare, una lovestory con la sexy mora dalle curve giunoniche Veronica Papa, anche lei come l’ex storica dell’attore finalista a Miss Italia, nel 2014, e poi finalista a Miss Mondo nel 2016. Nel 2021 i preannunciati sposi davano alla luce la loro figlia primogenita, Agnes.

