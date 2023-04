Fabio Fulco e Veronica Papa presto sposi/ Lui confessa “Mi ha salvato la vita. Sogniamo di avere altri figli”

Fabio Fulco e Veronica Papa si sposeranno nel mese di luglio. L’attore è impaziente di convolare a nozze con la mamma di sua figlia Agnes ed ha parlato della sua relazione sentimentale con la modella in una lunga intervista al settimanale ‘Chi‘, diretto da Alfonso Signorini.

Fabio, in seguito ad una lungo rapporto con l’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, ha ritrovato l’amore nella classe 1995, Veronica Papa. “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato“, ha dichiarato l’attore.

Fabio Fulco "Cristina Chiabotto? Era immatura"/ "Non siamo rimasti in buoni rapporti"

Fabio Fulco: “Fosse dipeso da me mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes’

Fabio Fulco, nell’intervista a ‘Chi‘, riguardo alle nozze imminenti con Veronica Papa, ha affermato: “Fosse dipeso da me, già il giorno dopo la nascita di Agnes mi sarei sposato in chiesa. Lei, però, più pragmatica, mi ha fermato ricordandomi che io sono residente a Roma, lei in Abruzzo, il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e che prima c’erano la burocrazie e il corso prematrimoniale“. L’attore ha sottolineato alla rivista che per lui, la cosa più importante, sarà proprio la funzione religiosa condita da frasi che racconteranno la storia con la modella. I testimoni di nozze di Fulco saranno due tra i due suoi migliori amici e poi ha aggiunto: “Il momento più bello sarà quando nostra figlia Agnes poterà le fedi in chiesa”.

Fabio Fulco è diventato papà/ Nata la figlia: "Il giorno più bello della mia vita!"

Fulco è divenuto papà all’età di 50 anni della piccola Agnes: “Vorrei che non crescesse. Se penso a quando un giorno mi dirà ‘Papà dormo fuori stanotte’… credo che mi nasconderò nel suo zaino o nella sua valigia“. L’attore ha sottolineato che anche nel corso dell’intervista per il settimanale gli piaceva tenere la figlia in braccio: “Credo che Dio non abbia inventato le parole esatte per descrivere l’amore che lega un padre ad una figlia”.

Fabio Fulco: “Non mi sono mai allontanato dalla donna che amo”

Parole d’amore da parte di Fabio Fulco all’indirizzo di Veronica Papa nell’intervista rilasciata a ‘Chi‘: “Non mi sono mai allontanato dalla donna che amo e che mi ha salvato e cambiato l’esistenza. Non rinnego il passato, nemmeno gli errori commessi. L’altra sera quando Agnes dormiva, ci siamo detti: ‘Ma com’era la nostra vita prima di lei?’ Come se ci fossimo dimenticati di tuttoda quando è nata nostra figlia”. Poi l’attore si è sbilanciato rivelando: “Dopo le nozze vogliamo allargare la nostra famiglia. Sicuramente daremo un fratellino o una sorellina alla nostra bambina”.

Fabio Fulco "Divento papà di una bimba"/ "Cristina Chiabotto? Meno male che è finita"

Fabio ha raccontato, in merito alle nozze con Veronica che ci saranno musica ed ospiti speciali: “So che ci verrà al nostro matrimonio vivrà la bellezza e la felicità di quel giorno insieme a noi”. L’attore ha raccontato alla rivista che la sua speranza è di vivere a lungo da poter vedere realizzare i sogni delle donne più importanti della sua vita. Fulco ha espresso la sua intenzione nel prendersi cura di loro ed essendo uno scudo di fronte ai problemi che si presenteranno. Fabio ha chiuso l’intervista dichiarando: “In un mondo dove tutti si allontanano dalla parola figli, io ne voglio almeno tre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA