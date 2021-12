Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Sovvertire il pronostico

Fabio Galante e Giada Lini, una nuova chance a Ballando con le stelle

Fabio Galante e Giada Lini avranno la possibilità di giocarsi la finale di Ballando con le stelle nella puntata dei ripescaggi in onda oggi, 11 dicembre 2021, su Rai 1. L’ex difensore della nazionale accompagnato dalla maestra di ballo hanno avuto un percorso altalenante, ottenendo tanti consensi da parte del pubblicalo ma altrettante critiche dai giurati, arrivando fino alla quarta puntata con non poche difficoltà nel convincere la giuria. Nonostante questo sono riusciti a raccogliere tanti apprezzamenti da parte del pubblico. Il fattore in questione potrebbe portarli a sovvertire un pronostico che non è di sicuro dalla loro parte.

Francesca Falomo, moglie Fabio Galante/ "Matrimonio? Ne stavamo parlando"

Una volta terminata la sua esperienza all’interno del programma, Fabio Galante non ha rilasciato particolari dichiarazioni sulla sua esperienza all’interno del programma, probabilmente aspetta di conoscere l’esito dei ripescaggi. In ogni caso, visto anche il favore della gente appunto, è lecito aspettarsi una grande possibilità di rientro in gioco nella prossima puntata dedicata ai ripescaggi. L’occasione è ghiotta anche se va detto che la concorrenza è molto agguerrita e per arrivare all’obiettivo servirà una serata praticamente perfetta.

Fabio Galante/ Dopo Ballando con le stelle sogna il matrimonio con Francesca Falomo

Fabio Galante e Giada Lini, la giuria non li ha mai amati

Fabio Galante e Giada Lini hanno aperto le danze della loro ultima puntata a Ballando con le stelle sulle note di un brando di Julio Iglesias, Sono Pirata, Sono Signore. L’ex difensore e Giada erano reduci dal rischio eliminazione della puntata precedente, evitato sopratutto per la resa di Al Bano. Per questa ragione, l’obiettivo era riconquistare il consenso dei giudici attraverso una rappresentazione convincente. Nonostante l’evidente apprezzamento del pubblico, in particolare quello femminile, la giuria si è dimostrata tutt’altro che convinta. In particolare è stato Mariotto ha contestare del tutto l’esibizione considerata pessima e fuori controllo, rifilando un sonoro 3. A quel punto è iniziato un forte confronto tra i due, dove Galante trovava ingiusto un voto del genere visto l’impegno dimostrato durante la settimana e l’enorme sforzo della sua compagna di ballo nel portare a termine la coreografia.

FABIO GALANTE E GIADA LINI, ELIMINATI BALLANDO CON LE STELLE/ Attacco a Mariotto ma..

Leggermente diverso invece il parere dato dalla Smith all’esibizione; quest’ultima ha cercato di dare maggior peso alle poche note positive dell’esibizione, spronando la coppia ad andare avanti su questa strada. Nel momento delle votazioni il punteggio totale è stato comunque un misero 26 che ha mandato l’ex calciatore in fondo alla classifica. Una volta arrivato il momento del ballottaggio con Alvise Rigo, l’esito è stato purtroppo negativo, ovvero l’eliminazione. Galante ha approfittato del l’occasione per criticare ancora una volta il giudizio ricevuto nella prova precedente. A nulla sono valsi i tentativi anche di Giada e di Milly Carlucci per smorzare i toni. Il calciatore ha voluto sottolineare la mancanza di rispetto del giudice rispetto al lavoro svolto da lui e dalla sua compagna di ballo. Pur riconoscendo i limiti evidenti, a suo dire era indubbio non constatare i grandi passi in avanti e la crescita dimostrata. Ha quindi rimarcato il fatto che l’esibizione precedente non fosse da 3, voto decisamente degradante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA