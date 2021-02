Fabio Galante/ La fidanzata Francesca Falomo gli ha fatto perdere la testa

Fabio Galante torna protagonista a I Soliti Ignoti e si parla nuovamente della sua vita sentimentale. L’ex calciatore dell’Inter e del Livorno sta vivendo una splendida storia d’amore con Francesca Falomo, splendida modella castana e dallo sguardo penetrante. Come ha sempre fatto nella sua vita, anche se sono diverse le ex relazioni con personaggi noti, Fabio ha deciso anche stavolta di tenere la sua vita sentimentale e privata lontana dai fari dell’attenzione dei media. Cerchiamo però di scoprire qualcosa di più di lei oltre al fatto che basta una foto per rendersi conto che si tratta di una ragazza veramente molto bella.

Fabio Galante, chi è la fidanzata Francesca Falomo?

Della fidanzata di Fabio Galante, Francesca Falomo, non si sa moltissimo se non quello che possiamo scoprire dal suo profilo di Facebook. Si sa che di professione fa la private banker oltre che modella. I due sono stati paparazzati nell’estate del 2016 a Ibiza dove stavano trascorrendo le loro vacanze insieme. Alla Repubblica Galante ha specificato: “Oggi sono finalmente fidanzato, conviviamo insieme da tre anni. La verità è che già al tempo ero più sobrio e pacato di come mi si dipingeva. Sono stato con ragazze bellissime, questo è vero, ma questo non è poi mai andato a condizionare il mio rendimento in campo.”



