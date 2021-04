Fabio Galante/ “Matrimonio con Francesca Falomo in programma, questo covid…”

Grande ospite stamane negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno, leggasi Fabio Galante. L’ex calciatore di numerose squadre fra cui l’Inter, si è raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele: “Adesso faccio il dirigente, ho fatto il Ds in Serie B svizzera, ho lavorato anche per l’Inter come osservatore e adesso sempre per l’intero faccio una sorta di Brand Amnassador quando c’è bisogno di rappresentare l’Inter”. Sull’etichetta di farfallone: “Ti danno un’etichetta, quando uno è carico ha avuto qualche ragazza in più, ti dicono che questo non è un professionista. La cosa più importante era il giudizio dei miei compagni e dei dirigenti. Il pubblico conosceva la mia professionalità poi io non andavo dietro ai gossip, a me interessava allenarmi bene e giocare a calcio ed è quello che cerco di trasmettere ai giovani. Se fossi stato un farfallone non avrei fatto quanto fatto nella carriera da calciatore”.

Sulla famiglia Fabio Galante spiega: “Ieri i miei genitori hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Una famiglia molto importante, sempre vicina, mio babbo mi chiama sempre ogni sera anche ora. Sicuramente molto di tutto ciò che ho fatto è merito della famiglia. Mio padre giocava a calcio e la passione è per merito suo, mi ha seguito sempre. Papà ha rotto una macchina per portarmi avanti e indietro agli allenamenti, mi portava alle partite, devo tanto a Giovanni e Maria, i miei genitori”.

FABIO GALANTE: “FRANCESCA FALOMO BELLA, SERIA E INTELLIGENTE”

Quindi sulla sua compagna, Francesca Falomo: “Sono un ragazzo fortunato come diceva Jvanotti – racconta Fabio Galante – ci sposiamo? Spero di sì, ho avuto la fortuna di conoscere Francesca, siamo insieme da 5 anni, intelligente, seria, bella, non potevo chiedere di più. Per completare il quadretto ci dobbiamo sposare e dobbiamo avere dei figli per fare una bella famiglia, dobbiamo fare tutto. Ne stiamo parlando ma il problema del covid ci sta rallentando, non puoi sposarti con la mascherina, ma ci stiamo lavorando. La sua è una bellissima famiglia, non potevo chiedere di più. Sono contentissimo, stiamo passando dei bei momenti, stiamo viaggiando molto grazie a lei. Al momento va tutto alla grande. Entro fine anno ci sposiamo? Non posso dirtelo. Il problema è chi invitare, ci vuole tempo per organizzarlo. Io ho un amico che è Federico Costa, lui sarebbe un testimone perfetto, di calciatori da invitare ne avrei tanti, Ronaldo il Fenomeno, Bergomi, Diamanti…”. Infine, sullo sport: “Sembra che la situazione stia migliorando, che gli stadi stanno per riaprire, è l’inizio di una ripresa. Dobbiamo pensare non solo alla Serie A ma anche ai dilettanti”.

