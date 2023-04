Fabio Jr, Trini e Thomas, figli di Fabio Testi/ “Non li ho mai mollati”

Fabio Jr, Trini e Thomas, chi sono i figli di Fabio Testi

Fabio Testi sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 27 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attore è padre di tre figli: Fabio Jr., Thomas e Trini, nati dal matrimonio con la prima moglie Lola Navarr “Nessuno di loro ha seguito le mie orme, perché ho capito che in quel momento storico il cinema era passato in seconda categoria, non era più la prima industria italiana. Cambiando il rapporto con il pubblico è cambiato il mercato e non c’era più la possibilità di fare la carriera che ho fatto io”, ha detto Testi a Domenica In.

Fabio Testi assolto: non diffamò Italpollina/ "Volevano zittirmi, battaglia continua"

Parlando del rapporto con i tre figli ha aggiunto: “Non c’era attrice al mondo che poteva distrarmi, non li ho mollati mai”. I figli di Fabio Testi parlano cinque lingue e si sono laureati tutti in Inghilterra. Per un certo periodo vivevano tutti e tre all’estero: Thomas a Londra, Fabio a Shangai e Trini a Salisburgo.

Fabio Testi "Fidanzata? Ho una storia, molto nascosta"/ "So ancora amare le donne..."

Fabio Testi: i figli e i nipoti

Il figlio Fabio Jr. Testi, infatti, ha vissuto per molti anni a Shangai. Ricordiamo che Fabio Testi ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, propri nei mesi in cui è scoppiata la pandemia da Corona Virus. Preoccupato per il figlio che si trovava in Cina, l’attore aveva ricevuto da Fabio Jr. un video messaggio: “Eccoci qua papà, stiamo tutti bene, abbiamo visto che hai ricevuto notizie del virus e volevo mandarti una video per rassicurarti. Stiamo tutti bene e ti aspettiamo qui per una pasta asciutta delle tue”. Fabio Testi è nonno di tre nipoti: “Ma non me ne sono reso ancora conto. Due bambini sono a Londra perché Thomas è lì, quello che era a Shanghai vive in campagna come me”, ha detto a Domenica In. Due dei tre nipoti si chiamano Caspian (figlio di Thomas, nato nel 2021) e Eden (figlio Diu Fabio Jr nato nel 2022).

LEGGI ANCHE:

FABIO JR., TRINI, THOMAS: CHI SONO FIGLI FABIO TESTI/ "Non hanno seguito le mie orme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA