FABIO JR., TRINI, THOMAS: CHI SONO FIGLI FABIO TESTI/ “Non hanno seguito le mie orme”

Dopo la separazione dolorosa dalla prima moglie Lola Navarro, da cui ha avuto i tre figli Fabio jr, Trini e Thomas, Fabio Testi è riuscito a recuperare il rapporto con loro. “Non c’era attrice al mondo che poteva distrarmi, non li ho mollati mai”, spiega l’attore a Domenica In. “Nessuno di loro ha seguito le mie orme, perché ho capito che in quel momento storico il cinema era passato in seconda categoria, non era più la prima industria italiana. Cambiando il rapporto con il pubblico è cambiato il mercato e non c’era più la possibilità di fare la carriera che ho fatto io”.

Fabio Testi "Fidanzata? Ho una storia, molto nascosta"/ "So ancora amare le donne..."

Ognuno dei suoi figli ha trovato la sua strada: “Si sono laureati e lavorano”. E Fabio Testi è anche diventato nonno: attualmente ha tre nipoti. “Ma non me ne sono reso ancora conto. Due bambini sono a Londra perché Thomas è lì, quello che era a Shanghai vive in campagna come me”. (agg. di Silvana Palazzo)

LOLA NAVARRO E ANTONELLA LIGUORI, EX MOGLI FABIO TESTI/ "In tribunale per 22 anni…"

I figli di Fabio Testi: nati dal matrimonio con Lola Navarro

Thomas, Trini e Fabio jr sono i tre figli di Fabio Testi nati dal primo matrimonio con la stilista spagnola Lola Navarro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è molto legato ai suoi tre figli con cui ha un bellissimo rapporto. A cominciare da Fabio Testi Jr, il figlio che durante la pandemia da Coronavirus è rimasto bloccato a Shangai. Il padre, rinchiuso all’interno della casa del GF VIP, era molto preoccupato per il figlio, ma per rassicurarlo è arrivato un videomessaggio. “Eccoci qua papà, stiamo tutti bene, abbiamo visto che hai ricevuto notizie del virus e volevo mandarti una video per rassicurarti. Stiamo tutti bene e ti aspettiamo qui per una pasta asciutta delle tue” – ha detto il figlio facendo emozionare fino alla lacrime il padre che ha commentato – “diventa pesantissimo non poter parlare con i figli quando c’è una situazione così. In condizioni normali siamo stati anche mesi senza vederci, ma ci siamo sempre parlati tutti i giorni mattina e sera. Non riuscire a parlarci quotidianamente con tutto quello che sta succedendo là e qui è un macigno nello stomaco”.

Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe/ Le notti insonni passate a...

Proprio il padre parlando del figlio aveva detto: “Fabio Testi jr vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro”.

I figli di Fabio Testi: l’abbraccio virtuale al Grande Fratello Vip

Un abbraccio virtuale quello che Fabio Testi ha potuto dare ai suoi tre amatissimi figli Thomas, Trini e Fabio jr durante l’avventura del Grande Fratello Vip. I figli, infatti, vivono tutti lontano e durante la pandemia da Covid sono stati lontani dal padre peraltro rinchiuso nella casa più spiata d’Italia. Per questo hanno pensato bene di mostrarsi con dei videomessaggi per rassicurarlo sulle loro condizioni di salute.

Thomas da Londra ha inviato un video in compagnia dei colleghi rassicurando così il padre, mentre Trini si è fatta riprendere dalla sua camera a Salisburgo. “Volevo mandarti un super bacione – ha detto la figlia Trini -. La tua orchidea che mi hai regalato al compleanno è ancora viva. Ti guardiamo sempre, sei fighissimo! Non vedo l’ora di vederti, papi””.











© RIPRODUZIONE RISERVATA