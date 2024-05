Fabio lascia Uomini e Donne dopo l’addio a Sabrina/ “Mi dispiace, non è il programma per me”

Fabio e Sabrina, nuovo confronto a Uomini e Donne

Problemi tra Fabio e Sabrina nella puntata di Uomini e Donne in onda il 21 maggio 2024. Dopo essere usciti insieme e dopo un bacio, Fabio ha fatto un passo indietro come ha raccontato Sabrina, al centro dello studio, nel corso della puntata trasmessa il 20 maggio. “Si è spaventato non di me ma della situazione. Lui non è dispiaciuto per il fatto che ci siamo raccontati tutto ma come è stato raccontato in una maniera troppo intima. Lui mi piace, ho voglia di conoscerlo e dargli questa seconda possibilità e vedere come proseguirà questa conoscenza”, ha detto Sabrina al centro dello studio.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Sabrina ribadisce di voler continuare a conoscere Fabio il quale accetta di uscire ancora con la dama. Tuttavia, le altre dame mettono in guardia Sabrina dicendo di aver ricevuto il numero di telefono da Fabio. Di fronte alle confessioni delle altre dame, Sabrina decide di chiudere la frequentazione.

Fabio e l’addio a Uomini e donne

Di fronte al silenzio di Fabio, Diego Tavani punta il dito contro Fabio svelando di aver ascoltato una sua conversazione in camerino. Fabio, però, ribadisce di voler continuare ad uscire con Sabrina e Diego svela tutto. “Hai detto che se devo riuscire ci esco perché ho la sensazione di poter avere una bella amicizia. Poi ti è stato detto che qui non si esce in amicizia e tu hai detto che allora non ci saresti uscito nuovamente”, le parole di Diego.

Di fronte a tale confessione, Fabio decide di lasciare il programma. “Chiedo scusa a tutte. Mi dispiace, vado via perché credo che non sia il programma adatto a me”, dice il cavaliere mentre Sabrina ribadisce che non sarebbe più uscita con Fabio, neanche in amicizia, qualora fosse rimasto.

