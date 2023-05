Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi e il supporto per il tumore/ “Bravo…”

Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi, esattamente come i genitori Lino Banfi e Lucia Zagaria, vive da anni un amore unico e importante con il marito Fabio Leoni con cui ha formato una famiglia con la nascita dei figli Virginia, che attualmente ha 28 anni e Pietro, che ne ha 24. Una coppia solida, unita che, insieme, ha condiviso le gioie e affrontato anche i momenti più difficili della vita. Uno di questi è stato sicuramente quello della malattia contro cui ha dovuto combattere la figlia di Lino Banfi. Quando ha scoperto di avere un tumore al seno, Rosanna ha tirato fuori la propria forza aggrappandosi anche all’amore della propria famiglia, in primis il marito Fabio.

Antonio Caliendo, marito Alessandra Canale/ "Amiamo le cose semplici"

Schivo e riservato, non ama i riflettori pur essendo un regista cinematografico e attualmente gestore anche di un ristorante. Fabio, per Rosanna Banfi, rappresenta una spalla fondamentale come ha spesso dichiarato lei nelle varie interviste.

Le parole d’amore di Rosanna Banfi per il marito Fabio Leoni

Rosanna Banfi ha spesso parlato della propria battaglia contro un tumore al seno spiegando quanto sia stato importante avere il supporto della propria famiglia. Il marito Fabio, in particolare, le è sempre stato accanto dandole la forza e il coraggio per affrontare tutto.

Lino Banfi e Lucia Zagaria: padre e madre morta di Rosanna Banfi/ "Aspetto di…"

“Lui è stato bravissimo perché mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Non mi ha mai fatto notare questo, lo vedevo io allo specchio. La cosa più importante è che la vita procedeva come prima anche quando dovevamo litigare. Quello che ci lega probabilmente è proprio il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Siamo 24 ore su 24 insieme e non è sempre facile”, ha dichiarato in varie interviste Rosanna.

LEGGI ANCHE:

Franca Sebastiani e Massimo Ranieri/ La figlia Cristiana. La cantante morta nel 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA