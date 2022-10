Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi/ “Quando balla non ci sono per nessuno”

Fabio Leoni, video messaggio per la moglie Rosanna Banfi: “Quante emozioni!”

Fabio Leoni è il marito di Rosanna Banfi, concorrente di Ballando con le Stelle 2022. Il compagno dell’attrice è molto impegnato, infatti gestisce un ristorante e non riesce a seguire la sua dolce metà dal vivo il sabato sera in tv. Tuttavia, l’uomo, fa in modo di non perdersi una sola esibizione. “Abbiamo tanti schermi al ristorante, anche il telefono, e l’ultima volta quando si è esibita Rosanna i clienti volevano pagare uno alla volta, proprio nel momento in cui è toccato a lei. Ma quando si esibita mi sono detto ‘non ci sono più per nessuno’ “. Gli occhi lucidi di Fabio Leoni parlano da soli. “E’ stato tutto molto emozionate”, spiega il marito. “Ha detto ‘a fabio, amore mio’…è stata un’ulteriore emozione”.

Fabio Leoni e Rosanna Banfi: “Trent’anni d’amore”

Rosanna Banfi, dal canto suo, stravede per Fabio Leoni, che le è sempre rimasto a fianco, anche e soprattutto nel periodo terribile della malattia. “E’ un uomo meraviglioso, colui che mi ha sorretto e che mi ha spronata, non è stato facile”. “Noi siamo sempre insieme e non potrebbe essere diversamente perché dopo trent’anni siamo innamorati”, conclude Fabio nel dolcissimo video trasmesso da Milly Carlucci durante la diretta di Ballando con le Stelle. Al bellissimo messaggio realizzato dal marito Fabio, c’è anche una clip con le parole altrettanto amorevoli di papà Lino Banfi. Un momento davvero unico e speciale per Rosanna nel sabato sera di Raiuno.

