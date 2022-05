Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ Il gesto commuovente durante la malattia

Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi: il gesto solidale durante la malattia

Fabio Leoni è il marito della famosa attrice Rosanna Banfi, ovvero la figlia del mitico Lino Banfi. Come sappiamo, alcuni fa, Rosanna ha dovuto fare i conti con un tumore al seno. Al suo fianco, oltre agli amici e alla famiglia, ha sempre avuto la sua dolce metà, il marito Fabio Leoni. L’attrice non ha mai sottovalutato la vicinanza del compagno in un momento difficile come quello che ha attraversato e sono davvero tanti i grandi gesti che Rosanna conserva nel suo cuore. Poco prima che la figlia di Lino Banfi cominciasse le cure, ad esempio, anche il marito aveva deciso di rasarsi i capelli in segno di solidarietà.

Fabio Leoni e Rosanna Banfi, un amore meraviglioso

La coppia è salita all’altare all’inizio degli anni novanta e benché Fabio Leoni non provenisse dal mondo della tv e del cinema, anche lui è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Il marito di Rosanna Banfi è infatti diventato un attore e sceneggiatore affermato, oltre che essere anche il soggettista di diverse serie tv e fiction. Sia Fabio che Rosanna sono piuttosto riservati e non amano parlare degli aspetti della loro vita privata. In un’intervista, però, avevano assicurato che la loro storia d’amore fosse unica e meravigliosa. Dalla relazione tra i due, inoltre, sono nati i due figli: ovvero Virginia che oggi ha 27 anni e Pietro che ne ha invece 23.

