Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ “Il tumore al seno? Mai trattata da malata”

Fabio Leoni, chi è il marito Rosanna Banfi

Rosanna Banfi è una delle protagoniste di Ballando con le stelle 2022 e oggi, lunedì 19 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nell’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Rosanna Banfi ha ballato con marito Fabio Leoni, con cui è sposata dal 1992. “Rosanna è fortissima, se si mette in testa una cosa scavalca le montagne. è volitiva, una che si mette in gioco sempre. Sono sempre rimasto sorpreso per la sua crescita nel corso delle puntate. Ha fatto tante cose che mi hanno emozionato, non solo il ballo dedicato alla sua malattia che ha poi dedicato a me. La sua soddisfazione è emozionate”, ha detto Fabio in una clip. Insieme da più di 30 anni, Rosanna e Fabio si amano come il primo giorno: “La nostra relazione è una sorte di simbiosi. È una relazione che si rinnova continuamente. Rosanna è la mia metà nel vero senso della parola. non potrei vivere senza di lei, non riesco a immaginarmi senza di lei al mio fianco”.

Rosanna Banfi e Fabio Leoni: insieme anche nella malattia

Era il 2009 quando Rosanna Banfi ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno. L’attrice è stata operata la prima volta nel giro di tre settimane, ma si è scoperto che il tumore aveva creato una metastasi, quindi seguì un secondo intervento con asportazione dei linfonodi ascellari. Poi la chemio, la radioterapia e il trattamento ormonale. Al suo fianco c’è sempre stato il marito Fabio Leoni: “Si è rasato per starmi più vicino e si è trasformato nel mio caregiver. Mi ha accompagnato nel percorso di cura, non mi ha mai trattato da malata. Abbiamo continuato a litigare e discutere, come facciamo da più di trent’anni. Stiamo assieme proprio perché ci pizzichiamo sempre”, ha raccontato la figlia di Lino Banfi a Oggi è un altro giorno.

