Fabio Liverani, morta la moglie Federica/ Aveva 46 anni, era malata da tempo

Gravissimo lutto per l’allenatore del Cagliari ed ex calciatore, Fabio Liverani: è morta la moglie Federica. La donna aveva solo 46 anni ma era malata da tempo, ed è deceduta nel primo pomeriggio di ieri, in quel di Roma. Ad annunciare la tragica dipartita è stato il profilo ufficiale Twitter del Lecce, società che l’ex centrocampista della Lazio e della Fiorentina ha allenato dal 2017 al 2020, conquistando poi una doppia promozione in Serie B prima e poi in A. «L’U.S. Lecce – si legge sulla pagina sociale della società salentina – esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre».

In serata è quindi uscito allo scoperto lo stesso Fabio Liverani che ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in queste ore: «Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma».

FABIO LIVERANI, MORTA LA MOGLIE FEDERICA: IL POST DEL TECNICO DEL CAGLIARI

E ancora: «Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica».

Ovviamente non poteva mancare il tweet del Cagliari, la squadra che, come detto sopra, è attualmente allenata da Fabio Liverani: «Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù». Il tecnico rossoblu e la moglie Federica si erano conosciuti quando erano appena ragazzini, avendo solo 13 anni, per poi sposarsi diversi anni dopo. Fabio Liverani e la compianta consorte hanno due figli, Mattia di 17 anni e Lucrezia di 13.

