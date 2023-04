Fabio Macellari, la crisi dell’ex Inter/ “Droga e alcol, ero senza soldi: o muori o riparti da zero…”

FABIO MACELLARI AMMETTE: “ERO CADUTO IN DEPRESSIONE”

La vita dei calciatori non è sempre tutta rosa e fiori. Può confermarlo Fabio Macellari, ex calciatore di Inter, Cagliari e Bologna in Serie A, caduto in depressione in seguito ad un infortunio ma soprattutto cattive abitudini. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: “Tornassi indietro certe stupidaggini non le farei. Quando sei giovane non ti rendi conto della fortuna che hai perché guadagni tanto e pensi solo a divertirti. Quando smetti di giocare, i soldi finiscono subito perché sei abituato a un certo stile di vita. L’infortunio al ginocchio mi ha mandato in depressione, ho provato a rialzarmi ma niente. Ho cominciato con la droga, poi l’alcol. Ho toccato il fondo ed ero senza un soldo. E da lì o muori o riparti da zero, io ce l’ho fatta”.

Macellari esclude che sia colpa del calcio: “Ma no, anzi. Per quello che ho visto dopo, il calcio è tra i mondi migliori. Sono stato io che ho avuto atteggiamenti sbagliati: se avessi avuto la testa avrei fatto altri 10 anni, pure con la Nazionale. Però sa cosa le dico? Se potessi tornare indietro rifarei quasi tutto. Se avessi preso altre decisioni non avrei avuto mio figlio, e quello è stato il gol che ti cambia la vita”.

FABIO MACELLARI: “SONO SCOMPARSO DOPO L’ADDIO DI LIPPI”

L’ex calciatore Fabio Macellari, come detto, ha sofferto molto per via di scelte sbagliate che hanno caratterizzato la sua vita. Nella sua intervista al Corriere della Sera si è soffermato sulla sua parentesi all’Inter nella stagione 2000-2001: “Tifo per tutte le squadre dove ho giocato, con una simpatia in più per l’Inter che mi è rimasta nel cuore. L’Inter è stato un sogno durato poco. Uscito di scena Marcello Lippi, l’allenatore che mi aveva voluto, sono gradualmente scomparso. Un po’ per colpa mia, un po’ per la scarsa fiducia della società e del nuovo tecnico Marco Tardelli. È facile bruciarsi nell’Inter. Quando una squadra cambia ogni anno troppi giocatori, fatalmente qualcuno si smarrisce lungo il percorso. Ma sono ancora legato a quei colori”.

Oltre ai nerazzurri, Macellari ha vestito in Serie A le maglie di Cagliari e Bologna, giocando in cadetteria anche con Lecce e Triestina. La sua carriera invece è iniziata alla Pro Sesto mentre ha passato gli ultimi anni calcistici in Eccellenza tra Villasimius, Vado e Loanesi. In carriera ha vinto una Serie C1 con il Lecce mentre nelle giovanili ha conquistato un Campionato Allievi Nazionali nelle fila della Pro Sesto e un Torneo di Viareggio alla Fiorentina.











