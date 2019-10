Fabio Manduca, arrestato ultras che investì Belardinelli/ Fermato stamane a Napoli

Le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto assassino che il 26 dicembre di un anno fa, aveva ucciso Daniele Belardinelli a Milano prima della partita fra Inter e Napoli. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, si tratta del 39enne Fabio Manduca, accusato di omicidio volontario. In base a quanto emerso pare che l’arrestato abbia dei legami con alcuni clam camorristici, nonché con il gruppo di ultras partenopei “Mastiffs”, con l’aggiunta di precedenti per furto, ricettazione, commercio di prodotti falsi e truffa. L’arresto è avvenuto stamane all’alba in quel di Napoli, e pare che lo stesso Manduca non si sia opposto alle manette alla vista degli agenti. A coordinare le indagini durate quasi un anno è stata la procura di Milano diretta da Greco, e nel corso degli scorsi mesi Manduca aveva sempre scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

ARRESTATO TIFOSO CHE INVESTÌ BELARDINELLI IN INTER-NAPOLI: ECCO COS’ACCADDE

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, anche tramite i filmati di videosorveglianza presenti nella zona dei tremendi scontri dello scorso Natale, Manduca avrebbe accelerato alla guida della sua Renault Kadjar, alla vista di un gruppo di ultras interisti, che avevano programmato gli scontri con i rivali partenopei, scendendo in strada con mazze, bastoni e coltelli. L’arrestato avrebbe prima superato un’Audi A3 (in precedenza si pensava fosse proprio l’auto tedesca quella ad aver investito Belardinelli), per poi puntare dritto verso i tifosi nerazzurri, e investendo volontariamente il 39enne ultras varesino, passando sopra il suo corpo e procedendo poi la marcia. Lo scorso mese di marzo erano già stati condannati per gli scontri del 26 dicembre 5 tifosi interisti (pene massime fino a 3 anni e 8 mesi), con l’aggiunta di un patteggiamento, quello di Luca Da Ros, l’unico che aveva deciso di collaborare alle indagini. Fra i condannati anche i capi della curva interista Marco Piovella e Nino Ciccarelli.

