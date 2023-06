Fabio Mantovano: “Rottura con Isabella Ricci? Ne esco con amarezza”/ L’ex di Uomini e Donne rompe il silenzio

Uomini e Donne, Fabio Mantovano rompe il silenzio dopo la separazione da Isabella Ricci

Il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovano è ufficialmente finito. È stata l’ex dama di Uomini e Donne ad annunciare la rottura con parole molto amare: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… non è vero.” Nessun chiarimento è poi arrivato sulle motivazioni che hanno portato a questo drastico finale, questo fino alla decisione di Fabio di rompere il silenzio e dire la sua.

Mantovani, rispondendo ad alcune domande di Opinionista Social, ha spiegato di attraversare un periodo difficile: “Non è un bel momento. Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino.” Così si è espresso sulla fine del matrimonio con Isabella, dichiarando: “Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto.” Fabio, dunque, non si sbilancia sulle motivazioni della rottura con Isabella, piuttosto smentisce la possibilità di tornare in futuro a Uomini e Donne: “No, quel programma per me è Isabella. – chiarisce – Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare.”

Fabio e Isabella, dal matrimonio all’annuncio della separazione

Fabio e Isabella si erano sposati a Pescantina, il paesino della provincia di Verona di cui è originario l’ex cavaliere, il 28 maggio 2022. La coppia aveva scelto una cerimonia molto intima, con i familiari e gli amici più stretti. Tutto sembrava un vero e proprio idillio fino alla comparsa dei primi indizi di una possibile crisi. L’assenza di foto insieme e delle dediche romantiche che erano soliti postare sui rispettivi profili social hanno allarmato i fan, anticipando di poco l’annuncio della loro separazione.

