Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni/ Il manager: “Storia complicata e dolorosa”

Il manager di Chiara Ferragni rompe il silenzio sul Pandoro gate: la versione di Fabio Maria Damato

Per la prima volta dal difficilissimo dicembre che ha investito Chiara Ferragni con lo scoppio del caso rinominato dai media ‘Pandoro gate‘ – con tutte le conseguenze ben note per l’influencer – ha rotto il silenzio anche Fabio Maria Damato: (ex?) manager dell’imprenditrice e dirigente della sua Blonde Salad Crew, finita nel mirino del Codacons e dello spietato tribunale social/mediatico. Un silenzio rotto ai microfoni della trasmissione di Rai 3 FarWest, che appostandosi sotto casa sua per una recente inchiesta è riuscita a raggiungere Fabio Maria Damato, chiedendogli la sua opinione sulla bagarre che ha interessato e continua ad interessare Chiara Ferragni.

“Non ho molto da aggiungere“, precisa immediatamente il manager ai microfoni Rai, precisando che “non posso aggiungere nulla” e ricordando che si tratta di “una cosa già complicata e dolorosa“. Imbeccato sul fatto che il famoso pandoro lasciasse intendere che i proventi fossero destinati alla donazione, Fabio Maria Damato ha fatto un passo indietro, ribadendo che “sono un dipendente della società” e che “quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta e ha parlato di tutto, io non ho mai parlato e non voglio farlo ora”.

Fabio Maria Damato: “Fedez? Non ho nulla da dirgli”

Insomma, Fabio Maria Damato preferisce tenere un basso profilo, senza esporsi, senza commentare neppure lontanamente il caso e, soprattutto, senza mai parlare – nel bene o nel male – di Chiara Ferragni e del Pandoro gate. Nell’intervista, infatti, la giornalista chiede al manager se abbia qualcosa da dire a Fedez, che ospite da Belve (senza fare direttamente il suo nome) l’aveva invitato ad assumersi, “se ci sono”, le sue responsabilità: Fabio Maria Damato ha nuovamente eluso la domanda, ribadendo per l’ennesima volta che “non ho nulla da dire“.

Non contenta, la giornalista tira fuori con il manager anche la presunta questione dei follower comprati da Chiara Ferragni per ‘fare numero’ sul suo profilo Instagram, ripetendo per la quarta volta che “non ho niente da dire e non so nulla di questa storia“. Tutte le domande, per il manager Fabio Maria Damato, vanno poste a “Chiara Ferragni [che] è la persona che parla e il nostro amministratore delegato”.











