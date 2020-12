Fabio Massimo, fratello di Stefania Orlando/ “Sei una grande donna, fuori ti amano!”

Un momento davvero toccante per Stefania Orlando nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2020 dell’11 dicembre. Fuori dalla Casa arriva per lei il fratello maggiore, Fabio Massimo, con parole di grande amore oltre che di grande stima. “Stanno tutti bene e ti salutano tanto. – esordisce appena la vede, poi aggiunge – Ogni tanto la mattina mi viene voglia di chiamarti, per scherzare, per chiacchierare… Ti volevo dire che il tuo vero Grande Fratello sono io e tu sei una grande sorella, una donna straordinaria.” Tanti gli elogi per sua sorella: “In questi mesi ho avuto modo di vedere dei lati di te che già conoscevo, come la tua generosità…”

Fabio Massimo incoraggia la sorella Stefania Orlando: “Ti amano”

In Casa, Stefania Orlando è stata spesso accusata di essere pettegola e di interessarsi agli affari di tutti. Il fratello Fabio Massimo le ricorda invece che questa è una delle caratteristiche più belle e divertenti di sua sorella. Al Grande Fratello Vip infatti dichiara: “È bene che esca anche il tuo essere pettegola, libera, ci vuole anche quello nella vita, una capacità che io ammiro perché è un modo di vedere il mondo. – così la incoraggia ad andare fino alla fine di questo percorso – Ti amano perché sei una donna vera, autentica, non cambiare mai!”



