Fabio Nova chiede scusa a Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Ma lei non c’è…

Fabio Nova e il rapporto con Tina Cipollari

Sin dalla prima puntata di cui è stato protagonista, Fabio Nova ha discusso animatamente con Tina Cipollari. Tra il cavaliere del trono over e la bionda opinionista sono volate parole durissime. Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, tuttavia, Fabio aveva lanciato una proposta a Tina per mettere alle discussioni e ricominciare con il piede giusto.

“Sicuramente un incontro privato (ride ndr.), potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese. Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”, aveva detto il cavaliere.

Le scuse di Fabio Nova a Tina Cipollari

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 25 maggio, Fabio Nova, come altri cavalieri del trono over, ha partecipato alla sfilata maschile dal tema “Nell’arte della seduzione non ho rivali”. Fabio si è così presentato in passerella con un completo elegante pronto per sedurre le donne del parterre con una canzone. Alla fine, però, ha cambiato idea.

“Per sedurre una donna più che strimpellare due note sia più importante che impari chiedere scusa per cui preferirei lasciare perdere. E’ più importante chiedere scusa ad una donna che suonare”, dice Maurizio. “Che ti è successo Fabio?“, chiede Gianni Sperti. “Per suonare devi metterci l’anima e in questo momento non ce l’ho”, risponde Fabio. “A chi devi chiedere scusa?“, chiede ancora Sperti. “Al pubblico e a Tina che ho offeso”, ha risposto Fabio. “Bravo, ma non c’è oggi“, dice ancora Gianni. “Tina facendo quattro figli ha fatto una cosa grandiosa”, ha detto ancora Fabio. “Ha tre figli“, ha puntualizzato Fabio. “Ah ne ha tre? Non mi posso permettere di mancare così di rispetto ad una persona però può succedere e chiedo scusa a tutti”, ha concluso Fabio.

