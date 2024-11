Dopo la rottura con Riccardo Scamarcio, in seguito a una storia durata ben dodici anni, Valeria Golino ha una nuova relazione. L’attrice e regista è stata paparazzata con Fabio Palombi e lei stessa ha parlato del nuovo compagno, spiegando di avere una nuova storia d’amore. “Ho un nuovo fidanzato da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore…” ha spiegato, aggiungendo che crescendo si è anche inaridita. Fabio Palombi e la Golino sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi e lei stessa ha confermato la relazione.

La Golino con Palombi avrebbe deciso di non accelerare i tempi: i due, infatti, non convivono ancora nonostante il loro amore andrebbe avanti ormai da tempo. Dopo la fine della storia d’amore con Riccardo Scamarcio, la Golino avrebbe deciso di andarci piano in modo tale da non accelerare le cose e non soffrire nuovamente, dopo aver definito la fine della relazione con l’attore “la delusione più grande della mia vita“.

Chi è Fabio Palombi, il nuovo fidanzato di Valeria Golino

Chi è Fabio Palombi, l’uomo che è il nuovo fidanzato di Valeria Golino, attrice e regista italiana? Dopo aver preso la laurea in Giurisprudenza, Palombi ha proseguito gli studi specializzandosi in diritti d’autore. Negli anni è diventato vice presidente dell’associazione culturale Giovani per Roma che cerca di favorire l’ingresso dei giovani tra i 18 e i 35 anni nella società. Palombi, inoltre, è uno dei promotori dell’app di Ripartiamo da Roma.

Dunque, un giovane imprenditore anche appassionato del mondo del cinema: proprio grazie a questo ambito ha conosciuto Valeria Golino. Fabio è molto più giovane di Valeria: già con Scamarcio, al Golino aveva dimostrato di non aver problemi nell’avere compagni molto più piccoli. Nonostante la differenza di età, infatti, i due sono molto felici insieme e si godono il loro amore, nel rispetto dei tempi e senza fretta alcuna.

