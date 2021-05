FABIO PARATICI, ADDIO JUVENTUS UFFICIALE/ Federico Cherubini nuovo ds: torna Allegri?

SENZA PARATICI POSSIBILE IL RITORNO DI ALLEGRI

Con l’addio ufficiale di Fabio Paratici alla Juventus si apre il capitolo relativo al futuro. Cosa succederà nel calciomercato bianconero? La vicenda principale riguarda l’allenatore, e la promozione di Federico Cherubini potrebbe nascondere un indizio: tra lui e Massimiliano Allegri c’è infatti grande feeling, dunque la mossa dirigenziale potrebbe preludere realmente al ritorno del tecnico livornese sul quale, tuttavia, ci sarebbe anche l’Inter oltre al Real Madrid, che con Allegri avrebbe addirittura una sorta di accordo (diciamo una stretta di mano, di quelle di una volta). Poi ci sarà da definire la campagna acquisti, ma anche qualche eventuale addio. In sede di calciomercato e parco giocatori, Ronaldo è sempre più lontano ma la sua cessione dovrà essere gestita nel migliore dei modi, a centrocampo servirà sicuramente qualcuno e non è detto che l’addio di Gigi Buffon non possa aprire le porte a un titolare in porta (piacerebbe molto il profilo di Juan Musso, sul quale però c’è ampia concorrenza anche e soprattutto in Serie A), spedendo altrove Wojciech Szczesny e facendo tornare Mattia Perin come riserva. Vedremo, intanto alla Juventus si apre ufficialmente il post-Paratici con l’avvento di Cherubini. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 0-2): ancora decisivo Chibozo!

FABIO PARATICI, ADDIO ALLA JUVENTUS UFFICIALE

Fabio Paratici non è più il direttore sportivo della Juventus. Dopo undici stagioni lo storico ds bianconero ha lasciato il suo incarico, così come comunicato poco dalla stessa società torinese: “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato”.

Federico Cherubini, chi è?/ Sostituisce Paratici alla Juventus, ha creato l'Under 23

L’annuncio è giunto dopo un incontro avvenuto stamane presso l’head quarter della Signora alla Continessa fra lo stesso ormai ex dirigente bianconero, e il presidente Agnelli, anche se l’indiscrezione era nell’aria da giorni. «Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni – il commento e il saluto dello stesso Fabio Paratici congedando dagli ex campioni d’Italia – la Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide».

SUPERLEGA, UEFA APRE PROCEDIMENTO/ Sanzioni disciplinari per Juve, Real e Barca?

FABIO PARATICI ADDIO ALLA JUVENTUS, ORA AL BAYERN?

In seguito gli ha fatto eco lo stesso presidente: «Fabio ha scritto in questi anni la storia della Juventus. Un percorso di crescita caratterizzato da professionalità, abnegazione e tanti successi. Diciannove trofei in 11 anni sono la miglior testimonianza del suo lavoro, che si iscrive appieno nella lunga tradizione del nostro club. Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale, accompagnato dalla passione quotidiana”». I due parleranno in conferenza stampa venerdì 4 giugno presso l’Allianz Stadium, l’ultimo saluto prima del probabile inizio di una nuova avventura calcistica di Paratici, forse al Bayern Monaco come si mormora da qualche settimana. A sostituire Fabio Paratici dovrebbe essere il suo attuale braccio destro, Federico Cherubini, classe 1971 e a Torino dal 2012 come responsabile del settore giovanile e supervisione dei giocatori bianconeri in prestito. Nel 2018 quindi la creazione dell’Under-23, attualmente militante nel campionato di Serie C.



© RIPRODUZIONE RISERVATA