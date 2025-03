FABIO PARATICI NUOVO DIRETTORE SPORTIVO MILAN: I ROSSONERI HANNO SCELTO

Sembra che Fabio Paratici nuovo direttore sportivo Milan sia ormai una realtà: i famosi casting della società rossonera per individuare un nuovo DS si sarebbero conclusi con la scelta dell’ex dirigente della Juventus che, già dato in pole position nelle ultime settimane, avrebbe definitivamente staccato la concorrenza, in particolare quella di Tony D’Amico che era stato segnalato come principale “rivale”, salvo però non aver avuto contatti diretti e concreti con la società rossonera. Dunque Paratici al Milan, questo lo scenario: da capire adesso quando l’accordo diventerà ufficiale, con la palla che passa nelle mani del CEO Giorgio Furlani.

Stando alle ricostruzioni, l’annuncio della nomina di Paratici a nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe avvenire nella seconda metà di aprile; la società rossonera vorrebbe comunque mantenere un profilo basso, questo anche perché sul dirigente pende ancora una squalifica maturata ai tempi della Juventus, un’inibizione da ogni attività in ambito federale della durata di 30 mesi. Squalifica che si esaurirebbe di fatto in estate: questo naturalmente non impedisce a Paratici di firmare un contratto con il Milan.

IL TOTTENHAM PRESSA PARATICI

Inoltre, l’annuncio di Fabio Paratici nuovo direttore sportivo Milan potrebbe essere ritardato anche per un altro aspetto: la pressione da parte del Tottenham. Infatti, stando alle indiscrezioni che arrivano anche dall’Inghilterra, gli Spurs starebbero pensando di richiamare Paratici. Va ricordato che il piacentino ha lavorato per quasi due anni con il club londinese: assunto nel 2021 con la carica di direttore generale, aveva lasciato nel giugno 2023 ma proprio per la squalifica che gli era stata comminata dalla FIGC. Siccome il ricorso al CONI era stato rigettato, Paratici aveva dato l’addio definitivo al Tottenham nell’aprile dello scorso anno. Dunque si era trattato di un rapporto interrotto in maniera forzata; ora che la fine della squalifica si avvicina, Daniel Levy (il presidente degli Spurs) gli starebbe facendo pressioni per riaverlo a bordo.

Ora, da capire quello che succederà: per quello che è emerso nelle ultime ore sembra che Paratici al Milan sia lo scenario che si verificherà a breve, il dirigente ha passato l’ultima settimana ad attendere e ha avuto colloqui anche con l’agente e intermediario Edoardo Crnjar. Eventualmente, su chi potrebbe puntare il Milan come nuovo direttore sportivo? Abbiamo già detto di D’Amico, un altro nome forte era quello di Igli Tare che però sarebbe calato nelle gerarchie di preferenza della dirigenza rossonera, solo il tempo ci dirà cosa avverrà davvero.