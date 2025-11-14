Fabio Paratici esce dai suoi due anni di squalifica in seguito all'Inchiesta Prisma

Finisce la squalifica per Fabio Paratici

Ieri è arrivata alla fine la squalifica che era stata assegnata a Fabio Paratici in seguito all’inchiesta prisma e che lo aveva tenuto lontano dal mondo del calcio per due anni e mezzo, nei quali però il Tottenham non l’ha mai abbandonato e lo ha mantenuto ai vertici del progetto della squadra. L’ex dirigente bianconero può quindi ora tornare al lavoro e mettere finalmente le mani nella costruzione di una squadra che dopo aver vinto l’Europa League quest’anno cercherà di ottenere un risultato migliore in campionato e qualificarsi in Champions direttamente.

DIRETTA/ Sinner Shelton (risultato 0-0) video streaming Rai Due: si gioca! (Atp Finals 2025, 14 novembre)

Paratici ha rilasciato delle dichiarazioni nel giorno della fine della sua squalifica nelle quali ha comunicato di essersi vergognato di doversi difendere, per qualcosa che lui ha sempre sostenuto di non aver commesso, o non averlo fatto in maniera fraudolenta come gli è stato imputato. Il direttore sportivo del Tottenham poi critica la gestione della vicenda, sostenendo che è stata utilizzata e spinta in maniera troppo mediatica e che è stata più lunga e più importante di quello che in realtà sarebbe dovuto essere, ma che alla fine di tutto si sente di essere diventato una persona migliore.

Infortunio Suzuki, il giapponese costretto ad operarsi/ Le mosse del Parma per sostituirlo (14 novembre 2025)

Gli ultimi anni e le vittorie di Fabio Paratici

Fabio Paratici ha poi ammesso che la squalifica gli ha precluso molte porte e opportunità in questi due anni ma che ringrazia il Tottenham per la fiducia che ha avuto e che non gli ha mai tolto, tra queste c’è ovviamente il Milan con cui ammette ci sia stato un contatto in estate che però non ha portato poi a niente. L’ex direttore sportivo della Juventus poi spiega che il suo obiettivo è sempre quello di costruire squadre vincenti e che questo lavoro sia in realtà un’arte, un lavoro che può essere paragonato a quello di uno chef che deve mettere insieme tutti gli ingredienti giusti per fare un piatto perfetto.

DIRETTA/ Moldavia Italia (risultato finale 0-2): Mancini-Esposito nel finale! (13 novembre 2025)

Le vittorie nella storia di Paratici sono molte ma non gli viene dato un peso troppo importante visto che proprio secondo il dirigente del club londinese, tutto ciò che viene vinto viene poi anche dimenticato in maniera molto veloce per andare subito a concentrarsi sul prossimo obiettivo e sul prossimo progetto. Quello che invece è più difficile dimenticare sono le sconfitte, in particolare quelle in finale di Champions League con la Juventus, quella in Coppa Italia con la Sampdoria e anche l’ultima Supercoppa Europea con il Tottenham contro il PSG.