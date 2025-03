Fabio Pizzul, chi è il figlio del compianto giornalista

Tra le tracce di vita lasciate dal compianto giornalista e telecronista Bruno Pizzul troviamo Fabio Pizzul, figlio che ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni nel corso degli anni. Dopo aver seguito inizialmente le tracce del padre iniziando a lavorare nel mondo del giornalismo è passato poi alla politica, divenendo consigliere regionale per la Lombardia. Ha ricoperto la carica di capogruppo del Pd nel 2023, dando seguito alle prime esperienze politiche e a quelle nel mondo della comunicazione.

Intervistato da Il Giorno dopo la scomparsa del padre, Fabio Pizzul ha raccontato quale fosse il ricordo più speciale del papà, custodito nel suo cuore: “Italia 90 senza dubbio. Soprattutto per l’affetto che lui aveva per quella squadra. Che lui considerava la più forte e che, invece, raccolse meno di quello che avrebbe meritato” ha svelato Fabio Pizzul al quotidiano.

Fabio Pizzul e la nascita del figlio: lo speciale ricordo nel cuore di Bruno Pizzul

Un altro passaggio chiave della vita di Fabio Pizzul è stato rappresentato dalla nascita del primogenito, e ovviamente nipote di Bruno Pizzul. In una intervista rilasciata a Il Giorno, Fabio Pizzul ha scavato tra i ricordi di famiglia, rievocando un momento molto speciale che riguardava proprio il padre Bruno:

“Quando è nato il mio primo figlio, che poi era anche il suo primo nipote. In realtà è personale, ma anche sportivo. Io e mia moglie eravamo in sala parto, soli, durante il travaglio” ha ricordato tra le colonne del quotidiano Il Giorno Bruno Pizzul. Intervistato anche sulle colonne de La Repubblica, Fabio Pizzul ha raccontato anche alcuni retroscena riguardanti l’attualità sportiva, che tenevano con il fiato sospeso il padre Bruno:” Un papà che ci ha insegnato il rispetto per gli altri. L’incertezza sul futuro di San Siro lo rendeva triste” ha confidato al quotidiano.

