Fabio Quagliarella lascia il Marassi in lacrime/ Video, il saluto da brividi dei tifosi

Fabio Quagliarella è stato protagonista di un siparietto molto commuovente al termine della partita di ieri fra Sampdoria e Sassuolo, match valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, e conclusosi in parità, due a due. Il tecnico doriano, Dejan Stankovic, ha richiamato il bomber sempreverde in panchina a cinque minuti dalla fine per sostituirlo con Lammers, e il Marassi si è alzato tutto in piedi per dare il giusto tributo al suo attaccante.

Il capitano blucerchiato è apparso visibilmente commosso, abbandonando il campo in lacrime per la sua ultima partita da giocatore allo stadio Ferraris, in attesa poi di capire quello accadrà. Lunghissimo l’applauso dei tifosi riservato all’attaccante 40enne, a cui si è aggiunto quello dei giocatori del Sassuolo, ma anche dei tifosi emiliani, nonché dei compagni di squadra che lo hanno tutti abbracciato.

FABIO QUAGLIARELLA, IN LACRIME AL MARASSI: “SE LA SAMP VORRA’…”

Non è ancora stato ufficializzato il ritiro dal campo, ma tenendo conto dell’età, e del fatto che la prossima stagione la Sampdoria giocherà in Serie B, l’addio sembrerebbe certo: «Per me è stato un saluto perché è l’ultima in Serie A in casa per il sottoscritto ma non per la Sampdoria», ha poi aggiunto Quagliarella parlando ai microfoni di DAZN nel post gara «È stato davvero emozionante, è difficile trovare le parole per raccontare quello che sto vivendo».

Quagliarella ha poi sottolineato: «Questa è casa mia e ho le idee chiarissime. Questi tifosi meritano questa categoria e se la nuova società vorrà io sono disponibile a dare una mano in campo per riportare la Sampdoria in Serie A perché questi tifosi se lo meritano visto che sono straordinari. Non voglio essere al centro del progetto ma farne parte, sono a disposizione. In caso contrario è stato un viaggio eccezionale. Non è un addio ma soltanto un arrivederci». Nelle prossime settimane il futuro di Quagliarella sarà senza dubbio più certo.

40-year-old Fabio Quagliarella is subbed off at home and shown love by the Sampdoria fans. A Serie A legend. 💙 pic.twitter.com/IfuYrQR6vT — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 26, 2023

Fabio Quagliarella: 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 🥺😭 pic.twitter.com/Jj6kC9vghu — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 26, 2023













